Facebook е влиятелно име в дигиталния свят, в който живеем, тъй като всеки ден свърза стотици милиони потребители по цял свят. Социалната мрежа, обаче е само един от важните компоненти в стратегията на компанията, която включва още Instagram и WhatsApp. Това са две от най-популярните приложения за комуникация в света, които представляват бъдещето за бизнес модела, който следва Facebook. Желанието на компанията да разгърне още повече своята екосистема е свързана и с по-дълбока интеграция, позволяваща Facebook Messenger и WhatsApp да могат да изпращат съобщения помежду си. Вече разбрахме за тези мащабни планове на компанията, които да доведат до създаването на най-голямата интегрирана платформа за комуникация в интернет. Това все още е сфера, в която Facebook имат предимство пред Google и алтернативни приложения като Zoom, Skype. WeChat и др. Решението да се слеят WhatsApp, Instagram и Messenger е свързано и с технологични затруднения, но продължава да бъде дългосрочен приоритет за Марк Зукърбърг. По всичко личи, че компанията работи активно над този проект и някои потребители започнаха да виждат съобщения свързани с интеграцията на Facebook Messenger и Instagram. Самите нотификации ги информират, че вече е възможно да общуват по нов начин в своя Instagram профил, като се свържат с приятелите използващи Facebook. Функцията е активна, както за Аndroid, така и за устройствата с iOS. След като изберете опцията за ъпдейт обикновената икона за директни съобщения в горния десен ъгъл на Instagram ще бъде заместена от логото на Facebook Messenger. Чатовете в Instagram също така са налични в по-различна цветна тема, като скролването променя нюансите между синьо и лилаво. Засега само ограничен брой потребители виждат "There's a New Way to Message on Instagram" съобщението. Aктуализацията обещава още поддръжка на "Swipe-To-Reply" и повече емоджита.