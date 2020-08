Google Chrome е най-популярният уеб браузър в света. Но той не е най-надеждния браузър, осигуряващ поверителност на потребителите си. Chrome получава постоянно лоши отзиви относно подхода си към поверителността. Ето защо от Make Use Of предлагат да предприемете допълнителни стъпки, за да гарантирате поверителността си докато използвате Google Chrome. Ето и списък на най-добрите Chrome разширения за поверителност. 1. uBlock Origin В онлайн пространството, рекламите ни дебнат от всякъде. А за съжаление, рекламите и поверителността не вървят ръка за ръка. Проследяващи скриптове ви следват из интернет, регистрират активността ви и използват тези данни, за да оптимизират рекламите, които виждате. uBlock Origin ви позволява да блокирате много от тези скриптове за проследяване на трети страни. Освен това uBlock Origin може да блокира известни злонамерени домейни. 2. Blur Blur е удобно приложение, което предлага две важни функции. Първо, Blur е разширение за управление на паролите ви. То създава силна, уникална парола за всеки онлайн акаунт, за който се регистрирате, повишава вашата сигурност и поверителност. Разширението запазва вашата парола, криптирайки данните с помощта на AES-256. Второ, Blur създава допълнителен слой защита между вас и услугите, за които се регистрирате. Всеки път, когато се нуждаете от имейл адрес, за да се регистрирате за услуга, Blur предоставя еднократен имейл адрес и вие го използвате за вход. Premium версията предлага защита и на вашите кредитни и дебитни карти. 3. HTTPS Everywhere Разширението HTTPS Everywhere гарантира, че всеки уебсайт, който посещавате, използва много по-силния HTTPS протокол вместо обикновения HTTP. HTTPS протоколът криптира вашата интернет връзка към уебсайта и по този начин гаратира, че вашата сесия е защитена и поверителна. Google Chrome ще покаже предупреждение при опит за достъп до сайт, използващ HTTP, а не HTTPS и ще ви попита дали искате да продължите. 4. Unshorten.link В съкратените URL адреси много по-лесно може да скрие злонамерен адрес и следователно по-лесно може някого да бъде подмамен да клинкне върху нещо, което не трябва. С разширението Unshorten.link всяка съкратена връзка (като bit.ly или t.co), върху която кликнете автоматично ще бъде разширена и анализирана за злонамерен софтуер, по този начин ви дава ясна представа къде ви отвежда линка. 5. DuckDuckGo Privacy Essentials DuckDuckGo е фокусирана върху поверителността алтернатива на Google Search. Ако искате незабавно повишаване на поверителността, преминаването към DuckDuckGo е чудесен лесен начин да направите това. Можете обаче да отидете една стъпка напред и да инсталирате разширението DuckDuckGo Privacy Essentials за Chrome. Разширението предлага опции за блокиране на скриптове и тракери, гарантира, че винаги посещавате HTTPS версията на даден сайт и въвежда удобно степенуване на поверителността за всеки посещаван от вас сайт. 6. Click&Clean Click & Clean е чудесен инструмент за поверителност, който изтрива всички лични данни от браузъра ви. Само с един клик, можете да изчистите всички съществуващи данни в браузъра си. Друга полезна функция на Click & Clean е, че ви дава достъп до данните, които другите разширения на Chrome използват и съхраняват. Може да откриете, че някое разширение крие личните ви данни, без да ви информира. И накрая, можете да използвате Click & Clean, за да изтриете всички данни, които Google Chrome притежава, след като сте използвали режим инкогнито. Често срещано погрешно схващане е, че режимът „инкогнито“ спира всяко съхранение на данни във вашия браузър. За съжаление това не е така. Вижте 10 полезни трика за браузъра Google Chrome за Android