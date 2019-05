Компанията oтчете добри продажби през последните тримесечия, което позволи на Motorola oтново да генерира приходи. Данните бяха потвърдени от Lenovo, които притежават този бранд и планират да представят още два смартфона в средния ценови клас. Предстоящите устройства ще се присъединят към Мotorola One Vision новата атрактивна серия на компанията. Според информация на популярния блогър @еvleaks имената на моделите ще са One Action и One Pro. Все още не разполагаме с никакви детайли за техническите им спецификации. Трябва да отбележим, че One Vision работи под управлението на Android One и можем да очакваме Motorola да продължат с тази стратегия. One Action вероятно ще има издръжлив корпус. Наличието на думата "Pro" в името на One Pro е индикация, че ще видим мощен хардуер. Това означава, че устройството ще е подходящо решение за геймърите. Един от водещите акценти в новите модели на Motorola ще е интеграцията на повече премиум функции, но на по-изгодна цена, която е характерна за средния клас. Премиерата на One Action и One Pro ще е в следващите месеци. Oще от Digital: Motorola ще представят първия си гъвкав смартфон до края на 2019г.