Google Play Store е основният източник на приложения за Android. От него може да се купуват и игри, книги, филми. Въпреки че се използва от милиарди хора и се обновява постоянно, Play Store все още има доста какво да подобри. MakeUseOf ни показват няколко интересни приложения, чрез които можем да добавим полезни функции към онлайн магазина на Google. Purchased Apps: Easy Access to All Your Paid Apps Приложение с дълго име, но полезна функция. В нормалния Play Store няма лесен и прегледен списък с всички прилжения, които сме купували. Обикновено те просто са...