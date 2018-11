Всеки път, когато ви се налага да качите снимка или видео във Faceboоk разполагате с опцията да изберете каква да е резолюцията на самия клип. Има различни ситуации, в които стандартното качество на социалната мрежа напълно ви задоволява, но има други, когато искате да видите съдържанието във HD формат. Независимо от желанието ви са необходими само няколко кликвания в менюто на профила ви във Facebook. Eто как най-бързо и лесно да качите видео или снимка с HD резолюция в своя профил от смарфон с Android или iOS, според MakeUseOf: 1. Кликнете иконата за достъп до менюто в горния десен ъгъл. 2. Изберете последователно "Settings Privacy" и "Settings". 3. Кликнете върху "Media and Contacts". 4. Следващата стъпка е да активирате слайдерите на "Upload Video in HD" и "Upload Photos in HD". Все пак е добре да извършвате ъплоуда на съдържание с HD резолюция, когато сте свързани към Wi-Fi мрежата. По този начин ще си спестите време и излишни разходи за мобилен интернет. Качването на файлове с големи размери е подходящо, когато искате да освободите свободно пространство от смартфоните. Aко имате устройство с iOS e нужно да изберете последователно "Settings & Privacy>Settings>Media Contacts и Videos and Photos". Oще от Digital: Четири функции на Facebook, които можем да подобрим