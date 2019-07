До скоро Spotify беше основният претендент за титлата „най-добра музикална стрийминг услуга“. Много находчиво компанията реши да предлага план за студенти като по този начин примами по-младите хора, а след като завършат успява да ги задържи за доста дълго време. Дори Apple – името, което е синоним на музикални плейъри за последните 20 години, не успя да се справи с това предизвикателство от страна на Spotify. Но според Android Central, за короната вече има нов претендент – YouTube Music. За да се пребори една стрийминг услуга със Spotify, тя трябва да предложи достъпни планове, превъзходен избор на музика и неустоими нови функции, а всичко това го има в YouTube Music. Планове, ценообразуване и ограничения на устройствата YouTube Music и Spotify имат безплатни и платени версии. И двете услуги не позволяват изтеглянето на музика за офлайн слушане и пускат реклами на всеки няколко песни при безплатните си версии, но поне Spotify ще ви позволи да слушате музика при изключен екран. YouTube Music спира музиката, когато потребителите на безплатната версия изключат екрана или излязат от прозореца „Now Playing“, което означава, че YouTube Music Free ще монополизира екрана ви и по този начин батерията ви, докато я слушате. Spotify Premium е $ 9.99 на месец за един потребител или $ 14.99 на месец за семеен план до 6 потребители. Spotify Student e $ 4,99 на месец и е в пакет с Hulu абонамент. Spotify Premium може да предложи Hulu абонамент за не-студенти за сумата от $ 12.99 на месец. Spotify има ограничение за устройствата, на които може да се изтеглят песни, което е 3 устройства, всяко с ограничение за изтегляне до 3 333 песни. YouTube Music Premium е $ 9.99 на месец за един потребител и $ 14.99 на месец за семеен план до 6 потребители над 13 години, тъй като трябва да имате поне 13 години, за да имате профил в Google. Той премахва реклами и отключва фоновото възпроизвеждане и офлайн възпроизвеждането за YouTube Music. Библиотека и подбор Spotify има над 30 милиона песни в каталога си. YouTube Music предлага официални песни и албуми от звукозаписни компании, като добавя официални музикални видеоклипове, концерти на живо, както официални, така и качени от фенове, ремикси и др. Част от съдържанието, което качват феновете е незаконно. Разбира се, YouTube изтегля това съдържание, но това е постоянна игра, а компанията няма време и ресурси да я играе. Spotify има повече официални песни, но YouTube има много, много повече музика, която всъщност е достъпна за слушане. Единственото възражение към страхотната библиотека на YouTube Music е, че все още липсва възможност за управление на библиотеките. Всичко, което правите в YouTube Music, се показва в основното приложение на YouTube, от търсения до добавени албуми към всяка песен, която слушате, като се запълва историята на вашите гледания. Но от YouTube съобщиха, че „работят за улесняване на отделянето на историята на YouTube Music и YouTube, както и за скриване на плейлистите и албумите, добавени от Music в Main.“ Алгоритми Spotify е известен със своите алгоритми. От Daily Mixes, които всеки ден се корегират и приспособяват към вашите вкусове до много обичаните Discover Weekly – ежедневни радиостанции, базирани на изпълнители и плейлисти, алоритмите за препоръки на Spotify се възхваляват от всички потребители и меломани. Алгоритмите на YouTube Music все още нямат тази слава и са съсредоточени в две функции – Your Mixtape и Offline mixtape. Предложенията на YouTube за музикални станции изглеждат неадекватни, но постепенно се наместват. Your Mixtape може да съдържа различни жанрове, тъй като всичко е в един микс, вместо да бъде разделено по жанрове както е в Spotify, но Your Mixtape „ще улови“ вашия вкус много, много бързо, тъй като YouTube Music се ползва от дългогодишния опит на YouTube. Функцията Offline Mixtape използва алгоритъма от Mixtape и го използва за генериране на плейлист, който се регенерира и презарежда ежедневно. Вие избирате колко песни да включва плейлистът (до 100). Стабилност и качество на звука YouTube Music все още е в ранен етап от своето развитие и много функции липсват. Има сериозни грешки в потребителския интерфейс, особено когато използвате приложението офлайн, и се опитвате да управлявате или преглеждате вашата собствена библиотека. Качеството на аудиото на YouTube Music в момента е средно. Spotify предлага аудио стрийминг с качество до 320 kbps чрез опцията „Extreme" на Spotify Premium, докато текущото качество на YouTube Music в приложението е около 128 kbps. От YouTube Music обявиха, че в предстоящата актуализация ще се появят по-стабилни настройки за качество на звука. Освен това Spotify има поддръжка за Android Auto. Вижте Apple Music срещу Spotify – коя е музикална услуга e по-добра