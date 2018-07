Google Chrome е бърз и лесен за използване браузър с опростен и минималистичен дизайн. През годините бяха добавени много функции, които улесниха работата с него и помогнаха за това да му се наслаждаваме повече. От Make Use Of споделят най-полезните трикове за браузъра Chrome. Ето кои са те: 1. Бързо рестартиране на Chrome Вместо да рестартирате Chrome, като го затворите и го отворите отново, можете да въведете "chrome: // restart" в адресната лента и да натиснете “Enter“. Chrome ще се рестартира и ще отвори отново всички табове, които са били отворени преди това. Ако попълвате данни за уеб страници, тези данни се губят. Прозорците в инкогнито режим не се презареждат. Можете също така да добавите маркер към лентата на отметките, така че да можете да рестартирате Chrome с едно кликване. За целта, направете следното: - Уверете се, че лентата на отметките е видима. Ако не, натиснете “Ctrl + Shift + B“ за Windows или “Cmd + Shift + B“ за Mac. - Кликнете с десния бутон върху лентата на отметките и изберете “Add page”. В диалоговия прозорец “Edit bookmark”, направете следното: - Въведете “Name” за отметката, като например “Restart Chrome”. - Въведете “chrome://restart” в адресната лента. - Кликнете върху „Save“. Сега можете да кликнете върху „Restart Chrome“ от лентата на отметките, за да рестартирате бързо Chrome. 2. Бързо увеличаване и намаляване на уеб страниците Ако имате проблеми с четенето на уеб страница, защото текстът е твърде малък, можете лесно да увеличите уеб страницата, като увеличавате и всичко останало на страницата. За да увеличите или намалите размера на уеб страницата, натиснете “Ctrl + ‘+’” (знак плюс) или “Cmd + ‘+’“ за Mac, за да увеличите мащаба, или “Ctrl + ‘-’” (минус знак) или Cmd + ‘-’” за Mac. Всеки път, когато натиснете някоя от тези клавишни комбинации, Chrome ще увеличава или намалява с 25 процента размера на страницата. Полето в горната част на прозореца ви показва текущото ниво на увеличение и предоставя бутони за мащабиране. Бутонът Reset ви връща обратно към нормалния изглед. Можете също така да натиснете “Ctrl + 0” или “Cmd + 0” за Mac, за да се върнете към нормален изглед. 3. Преместване на бутоните за разширенията ви от лентата с инструменти Когато инсталирате разширение в Chrome, може да добавите бутона му към лентата с инструменти отдясно на адресната лента. Ако сте инсталирали обаче твърде много разширения, лентата с инструменти може да стане много претъпкана и да намали размера на адресната лента. Ако използвате лаптоп с малък екран или сте намалили размера на прозореца на Chrome, можете да преместите всички или някои от тези бутони в горната част на менюто на Chrome. За да премахнете бутон от лентата с инструменти, кликнете с десния бутон на мишката върху бутона и изберете “Hide in Chrome menu”. 4. Вижте колко памет използва Chrome Chrome има собствен Task Manager, подобно на Windows Task Manager. В Windows, натиснете Shift + Esc за да отворите Chrome Task Manager в собствен прозорец. Тук можете да видите Memory (паметта) и CPU използвани за всеки таб и разширение. За да прекратите процес за таб или разширение, изберете елемента и кликнете върху End process. Когато използвате мениджъра на задачите на Chrome, за да прекратите процеса на даден таб, той не се затваря. За да видите отново страницата, отворете таба и кликнете върху синия бутон “Reload”. На Mac няма клавишна комбинация за отваряне на Task Manager в Chrome, но има два други начина, по които да го отворите. Един от начините е да отворите менюто на Chrome в прозореца на браузъра и да отидете на More Tools > Task Manager. Този метод работи и в Windows. Вторият начин е да отворите менюто Window в лентата с менюта на Chrome и да изберете “Task Manager”. 5. Преглед на информацията за сигурността за текущия уебсайт Иконата вляво от URL адреса на уебсайта в адресната лента показва дали даден уебсайт е безопасен за посещение. Тя показва дали сайтът има сертификат за защита, дали Chrome има доверие на този сертификат и дали Chrome има частна връзка със сайта. Ще видите една от следните икони: - Икона на зелен катинар: тя показва, че сайтът е защитен. Информацията, която изпращате или получавате чрез този сайт, е лична. - Червена предупредителна триъгълна икона: тя показва, че сайтът не е сигурен и е потенциално опасен. Трябва да избягвате такива сайтове. Ако трябва да използвате сайта, не въвеждайте лична или поверителна информация на него. И не се логвайте в профили на такива сайтове и не извършвайте плащания. - Кръгла икона с буквата „i“: тя показва, че сайтът не използва поверителна връзка. Тоест други хора могат да виждат или променят информацията, която изпращате и получавате чрез този сайт. В някои сайтове можете да посетите по-сигурна версия на сайта, като използвате "https" вместо "http" в URL адреса. Можете също така да използвате разширението HTTPS Everywhere, за да посещавате уеб сайтове автоматично, като използвате "https", когато е възможно. За да получите допълнителна информация за сигурността на сайта, кликнете върху областта на адресната лента, която съдържа една от горепосочените икони. Ако на сайта има Flash съдържание, можете да накарате Chrome да ви пита, преди да го стартира. Или може да изберете “Always allow” или “Always block” за Flash съдържанието. Можете да видите сертификата за сигурност на сайта и всяка от използваните "бисквитки" на сайта. Когато кликнете върху връзката “in use” под Cookies, ще се покаже изскачащ диалогов прозорец, който ви показва разрешените и блокираните "бисквитки" в отделни табове. В таба "Allowed" можете да изберете "бисквитка" и да кликнете върху Block в долната част на изскачащия прозорец. Използвайте бутона "Remove", за да премахнете избраната "бисквитка". 6. Бързо отваряне на сайт в нов таб За да спестите време, можете да въведете основната част от домейна на уебсайта, като "digital", след това натиснете "Ctrl + Enter". Chrome ще запълни останалoто вместо вас. Уебсайтът се отваря в нов таб. 7. Преместване или затваряне на няколко таба едновременно Възможността за избор на повече от един раздел в даден момент вече не е налице в Chrome. Но можете да изберете няколко раздели, като използвате разширение, наречено Cluster и да ги преместите или затворите наведнъж. След като инсталирате Cluster, натиснете "Ctrl + M", за да отворите страницата Window Manager. Поставете отметка в полетата за табовете, които искате да се преместят или затворят.