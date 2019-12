Поддръжката за Windows 7 ще спре на 14 януари 2020 година. След тази дата операционната система ще стане уязвима. Ако имате свои причини да искате да продължите да използвате тази версия на платформата на Microsoft, не пропускайте информацията на Make Use Of. Какво означава спирането на поддръжката за Windows 7? След 14 януари 2020 година цялата техническа помощ и актуализациите за защита от Windows Update ще престанат. Windows 7 е застаряваща, уязвима операционна система. Без постоянното обновяване и корекциите за защита на Microsoft, Windows 7 ще се превърне в още по-уязвима операционна система. Краят на поддръжката на Windows 7 е причина за безпокойство за всеки, който работи с тази версия на операционната система. Това обаче не е краят на Windows 7, ако имате достатъчно пари. Windows 7 Pro и Enterprise с цена $ 350 ще поддържат Windows 7 „жив“ още три години. Програмата Microsoft Extended Security Updates ще работи до 2023 година. Тя обаче не е за всички. Само фирми, професионални организации и учреждения могат да кандидатстват за програмата. Когато този период приключи, тези компании трябва да са предвидили надграждане до Windows 10. Мога ли да продължа да използвам Windows 7? Разбира се, че да. Windows 7 изведнъж няма да спре да работи за една нощ. Датата обявена от Microsoft е крайната дата за спиране на поддръжката. Но и след нея, Microsoft не може да ви принуди да спрете да използвате Windows 7 дистанционно. Но както вече казахме, Windows 7 няма повече да получава актуализации, включително кръпки за сигурност. Има и друго – програмите, които използвате в Windows 7, също ще спрат да получават актуализации за коригиране на грешки и дупки в сигурността. Подобно на самия Windows 7, тези програми ще продължат да работят (освен ако не се появи критична грешка), но няма да получите най-новите им версии. За много потребители на Windows 7, софтуерът е основната причина за придържането към операционната система. Трудността при намирането на алтернативи за някои типове софтуер е причината Microsoft да предложи на бизнеса възможността да продължат да използват Windows 7 малко по-дълго време от обикновените потребители. Мога ли да премахна известието за край на поддръжката на Windows 7? На 19 март 2019 година Microsoft пусна Windows 7 Update KB4493132. Значението на KB4493132 е да въвежда известия за поддръжка на Windows 7 на работния плот на тези потребители. Потребителите, които остават с Windows 7, имат две възможности да изключат известията за края на поддръжката: 1. Когато се появи полето за известяване за края на поддръжката на Windows 7, изберете опцията „Do not remind me again“. Ако затворите полето, без да изберете опцията „не ми напомняйте отново“, известията ще продължат. 2. Намерете и деинсталирайте актуализацията KB4493132. Ще намерите списъка с актуализациите в Control Panel -> Programs -> Programs and Features -> Installed Updates. Прегледайте списъка и намерете KB4493132 след това кликнете с десния бутон на мишката и изберете „Uninstall“. Мога ли да надстроя до Windows 10 безплатно? Официалният безплатен период за надграждане до Windows 10 приключи на 29 юли 2016 година. Днес не е невъзможно да направите това, но процесът не е гарантиран. Ако не сте опитвали все още да получите безплатно надграждане до Windows 10, опитайте, може и да успеете. Ето какво е нужно да направите: 1. Посетете страницата Windows 10 Download. 2. Изберете „Download tool now“. 3. Отворете инструмента и изберете „Upgrade this PC now“. 4. Следвайте инструкциите. След като надстройката до Windows 10 завърши, натиснете клавиша Windows + I, след това се насочете към Settings -> About и проверете състоянието на вашия Windows лиценз под Windows Specifications. Ако установите, че процесът не е довел до пълен лиценз, можете да се върнете към Windows 7. Минимални спецификации на Windows 10 Преди да надстроите до Windows 10, трябва да обмислите още едно нещо: минималнеит спецификации на Windows 10. А те са: - Процесор: 1 GHz или по-бърз процесор. - RAM: 1 GB за 32-битова или 2 GB за 64-битова система. - Пространство на хард диска: 16 GB за 32-битова или 20 GB за 64-битова. - Графична карта: DirectX 9 или по-нова версия. - Дисплей: 800 × 600 резолюция. Но поменете това са минималните изисквания, които вероятно няма да са достатъчни за вас. Microsoft проектира Windows 10 за работа с тежък хардуер. Колкото повече мощ има компютъра ви, толкова по-приятна ще е работата ви на него. Докато 1 GHz процесор и 1 GB RAM са добре за Windows 7, то за Windows 10 са нищо. Трябва ли да архивирам важните файлове в Windows 7? Архивирането на файловете ви трябва отдавна да се е превърнало в обичайно действие за вас, ако държите да опазите важните неща. Резервното копие е един от най-лесните методи за възстановяване на вашите данни след неочаквани събития като срив в системата. Ако обмисляте да надстроите Windows 7 до Windows 10, архивирайте файловете си, преди да започнете процеса. Но дори и ако продължите да разчитате на Windows 7 пак ще ви се наложи да архивирате дори още по-често. След датата на края на поддръжката за Windows 7 актуализациите за сигурност ще престанат. Всички открити след тази дата уязвимости ще продължат да съществуват и застравашат вашата система. Ако вашият Windows 7 е уязвим, вашите данни са изложени на риск. Вижте как да инсталирате Windows 10 от USB устройство