Изгледът „Gallery“ във Finder позволява да разглеждате снимки и файлове по доста удобен начин. Може бързо да превъртате през папките със снимки на вашия Mac на подобрен екран за визуализация и показване на метаданни. Тези визуализации обаче все още не са достатъчно големи, за да разберете кои снимки са най-добри. Функцията „Preview“ работи отлично, но ѝ липсват мощни навигационни контроли, които може да са ви необходими. Не е необходимо обаче да използвате тежки и сложни приложения като Apple Photos, или Adobe Lightroom, или такова, което поддържа сложни бази данни, за да актуализирате и организирате колекцията си. От Make Use Of са подбрали най-добрите приложения за преглед на изображения на Mac. Ето кои са те: XnView MP (безплатно) XnView MP е многофункционално приложение, което предоставя много функции, често срещани само в платените приложения, включително инструменти за класифициране и сортиране на снимки, обработка на множество изображения, възможност за редактиране на метаданни и поддръжка за 500 формата изображения. XnView ви предоставя много опции за персонализиране. Можете свободно да подредите оформлението според вашите нужди. Отворете View –> Layout и изберете опция. Приложението се интегрира с XnConvert, за да ви помогне да конвертирате, групово преоразмерявате изображения и да прилагате различни видове корекции. Те включват въртене, водни знаци, филтри, ефекти и други. Можете дори да отмените тези файлови операции. XnView ви позволява да правите персонализирани слайдшоу и да ги проектирате на друг монитор. Можете да настроите таймер, размер на екрана, ефекти на преход и фонова музика. ApolloOne (безплатно, платена версия) ApolloOne е интуитивно приложение за преглед на изображения, което ви позволява да организирате и разглеждате снимки по ефективен начин. Приложението ви дава достъп до различни локални и мрежови папки чрез Places. За конфигуриране, натиснете „Cmd + N“ или кликнете бутона „Browser“ от лентата с инструменти. Кликнете върху символа Plus (+), за да добавите папка. За да прегледате изображение, натиснете „Cmd + I“ или кликнете върху бутона „Inspector“ от лентата с инструменти. Сега ще можете да видите подробности за изображението и информация, свързана с камерата. ApolloOne има вградена поддръжка за хиляди цифрови фотоапарати и разполага с мощен двигател за обработка на RAW, който може да визуализира RAW изображения без забавяне. ApolloOne използва графичния процесор, за да ускори показването на изображения. Можете да сортирате изображенията по създаване, дата на модификация, размер на файла и тип или да определите вашите персонализирани опции за сортиране по възходящ или низходящ начин. Можете също да филтрирате изображения по тагове, оценки и етикети. qView (безплатно) qView е изключително просто, приложение за преглед на изображения. Когато стартирате приложението за първи път, ще видите празен прозорец. Отворете File –> Open и изберете папка. Натиснете левия или десния клавиш със стрелки, за да се движите през снимките. Превъртете колелото на мишката, за да увеличите или намалите, кликнете с десния бутон върху снимката, за да получите достъп до диалоговия прозорец за информация. Можете да завъртите, да обърнете изображенията или да превключите на оригинален размер, за да ги прегледате подробно. Приложението е леко на ресурси. Дори когато гледате снимки с висока разделителна способност, RAM и CPU консумацията на ресурси остава в разумните граници. qView поддържа GIF, което ви позволява да увеличите или намалите скоростта или да запазите конкретен кадър. Отворете Tools –> GIF Controls, за да проучите опциите. Приложението ви позволява да гледате снимки в режим на слайдшоу. За целта отидете на Preferences –> Miscellaneous за достъп до опциите. qView ви предлага няколко преки пътища за навигация, достъп до различни опции и използваемост. Отидете на страницата qView GitHub, за да видите списъка с преки пътища. Вижте как да свържете Mac компютър към телевизор, за да го използвате като втори монитор