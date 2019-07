Всички знаят и говорят за популярните туристически дестинации, но какво да правим ако искаме да открием уникални и нестандартни места, които да посетим?

Тези приложения препоръчани от Make Use Of ще ви помогнат да намерите нещо по-различно и забавно.

1. Triptipedia (онлайн)

Triptipedia е алтернатива на Wikivoyage и Wikitravel. Сайтът изцяло се генерира от потребителите, което означава, че пътешественици и местни хора добавят информацията в Triptipedia. Разликата от сайтовете на Wiki е, че всяка информация за дадено място се добавя като пост в блога. Посетител или местен може да споделя своите идеи за града и атракциите. Това също ви дава възможност да коментирате този пост и да получите съвети, нещо което го няма в Wikivoyage и Wikitravel.

2. The Culture Trip (онлайн, Android, iOS)

The Culture Trip е един от най-добрите безплатни пътеводители в интернет. Сайтът обхваща повечето градове в света, като акцентът е върху подпомагането на туристите да открият историята и културата на това място по нетрадиционни начини. За всяка дестинация има множество статии и видеоклипове, които може да се намерят само тук.

3. Where Would You Go? (онлайн)

Where Would You Go създава уникална карта за вас без да изисква регистрация. За целта трябва да въведете нужните данни – начална и крайна точка, желани спирки, предпочитания за оставяне за кратка почивка и др. Резултатът е карта с уникален URL адрес, който може да споделите с приятелите си. Те от своя страна може да добавят места, които според тях са особено интересни, както и коментар за това защо ги препоръчват.

4. FreeTour (онлайн)

В повечето големи градове има доброволци и гидове, които провеждат безплатни или евтини турове на определени части от града. Може да е трудно да ги намерите с помощта на Google и да имате нужда от FreeTour. Приложението ви позволява да филтрирате дейностите по цена, рейтинг, езици и категории. FreeTour има голяма общност, така че ще намерите отзиви и оценки за почти всяка дестинация и дейност, възможна там.

Вижте 9 полезни приложения за смартфон, които ще ви помогнат при пътуване в чужбина