Една от най-добрите характеристики на Android е възможността за използване на уиджети. Тези удобни инструменти се намират на началния ви екран и ви позволяват да виждате нужната ви информация на мига, без да е необходимо да отваряте приложение. От всички уиджети, които можете да поставите на вашия Android екран, тези за времето са едни от най-удобните. Ето защо от Make Use Of са решили да подберат най-добрите сред тях. 1Weather 1Weather има дузина уиджети, от които да избирате, така че има нещо за всеки вкус и стил. . Можете да зададете малък уиджет с текущата температура или по-голям, който включва часовник или предстояща прогноза за времето. Можете също да направите някои корекции в уиджетите, така че да съответстват на екрана ви. Например, можете да промените прозрачността на фона, цвета на иконите и нюанса. Weather Live Weather Live предлага атрактивна колекция от уиджети с девет различни опции. Можете да регулирате прозрачността на уиджета си с удобен плъзгач. Освен това, ако желаете, прогнозата за времето ще се актуализира автоматично според местоположението ви. AccuWeather Друго добро предложение за уиджет идва от AccuWeather. Приложението има 4 солидни опции. Получавайте прогноза за времето в реално време и предупреждения за предстощи бури с превъзходна точност, на която можете да разчитате. Weather Underground Weather Underground е друго удобно приложение за времето, което предлага седем удобни уиджети. Когато видите уиджет, който ви харесва, можете да направите няколко промени в интервала на опресняване и да коригирате цвета на фона, включително темата, цвета и прозрачността. Yahoo Weather Ако сте фен на Yahoo, ще харесате уиджетите, предлагани от Yahoo Weather. Получавате седем опции, някои от които ви позволяват да използвате произволна снимка на Flickr, затова проверете това поле, когато създавате уиджет, ако искате този фон. След това изберете местоположение или изберете текущо местоположение. Всеки уиджет осигурява основни подробности за времето, включително температура и текущи условия. Но няколко от тях предлагат малко повече информация. The Weather Channel Можете да избирате от няколко опции, но не може да правите никакви корекции след това, освен да изберете местоположението си или да използвате GPS. Но всички уиджети са много приятни и предлагат полезна информация за времето. Weather Това е приложението, на което трябва да обърнете внимание, ако се интересувате само от по-големи уиджети. То предлага 8 опции за избор, по които може да правите различни корекции. Уиджетите осигуряват добро количество метеорологични данни в зависимост от това, което избирате.