Моtorola подготвят премиерата на няколко нови смартфона и също така работят над актуализирани модели с бранда Moto G-Series. Компанията ще представи няколко устройства от гамата, които ще са позиционирани в различни ценови класове. В интернет се появиха детайли за смартфони с тестовите имена "XT2019-1" и "XT2019-2", но вероятно ще са достъпни на пазара като Moto G8 и Moto G8 Plus. Все още не знам дали ще поддържат 5G мрежи. Според непотвърдена официално информация Moto G8 Plus ще бъде оборудван със 6.3-инчов дисплей, който поддържа 2280х1080 резолюция при съотношение на екрана от 19:9. Високата производителност ще се гарантира от Qualcomm Snapdragon 665 процесор, който има осем ядра и Andreno 610 графичен чип с Vulkan 1.1. Компанията обещава два пъти по-бърза скорост при изчислителните задачи с изкуствен интелект и ще консумира с 20% по-малко енергия. Qualcomm Snapdragon 665 е 11-нанометров процесор със Snapdrgon X12 модем и ще е допълнен от 4GB/6GB RAM 128GB вградена памет, съобщава xda-developers. Този смартфон ще е част от програмата Android One, но ще включва допълнителни оптимизации, но също Moto Actions и Moto Display приложенията на компанията. В задната част ще има тройна камера с 48MP/16MP/5МР резолюция и 25-мегапикселов сензор отпред. Moto G8 ще споделя повечето характеристики на Moto G8 Plus. Още от Digital: Motorola One Pro с четири камери ще бъде представен на IFA 2019