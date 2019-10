Лесно ли може вашата парола да бъде разгадана от хакерите? Ако е така, навярно причината поради която не искате сложна за разбиване парола е че не може да помните сложни низове от символи и букви. Е, има решение на този проблем и той е да използвате мениджър на пароли. Но мениджърите на пароли не са достатъчни, за да ви защитят тъй като определени акаунти (като например онлайн банкиране или електронна поща) заслужават повече сигурност. За тези случаи помагат приложенията изброени по-долу от Make Use Of. 1. Strong Password Generator (онлайн) Ако не знаете как да направите силна и сигурна парола, оставете Strong Password Generator да я направи вместо вас. Този уеб инструмент не само ще създаде уникална и трудно разбиваема парола за вас, в зависимост от вашите изисквания, но и ще ви помогне да я запомните. Strong Password Generator е спечелил признания от няколко експерти по сигурността. 2. Correct Horse Battery Staple (онлайн) За името на този инструмен е използвана произволна фраза, която може да се използва като силна парола. Създателите на Correct Horse Battery Staple са на мнение, че произволно генерираната дълга парола е по-добра от низ от глупости. Въз основа на избраните настройки в генератора ще получите произволно генерирана силна парола. Номерът е да създадете забавна сцена в главата си, която ви позволява да запомните тези случайни думи като част от една парола. 3. Diceware Passphrase (онлайн) Има много основателни причини да използвате мениджър на пароли. Но все пак трябва да създадете главна парола, която е по-сигурна от всичко друго, тъй като тя е ключът към всички ваши акаунти. Diceware е един от най-надеждните методи за създаване на силни, дълги пароли, които можете да запомните. Ето как работи. Ще ви трябват стандартно зарче и пълният списък с думи от уебсайта на Diceware. Diceware присвоява английски думи на групи от 5-цифрени числа. Например 56322 означава synod, докато 21123 означава clio. Хвърлете зара и отбелезете получените числа. Diceware препоръчва минимум шест думи, което означава, че трябва да направите поне 30 хвърляния. Разделете получените числа на 5-цифрени числа, за да получите шестте си думи от главния списък с думи на Diceware. Запомнете числата, а не думите, и ако е необходимо, запазете комбинацията от числа на сигурно място. В началото може да звучи малко сложно и плашещо, но се свиква, особено ако владеете добре английския език. Няколко експерти по сигурността използват метода на Diceware и го препоръчват. 4. Password Meter (онлай) Password Meter проверява силата на вашата парола въз основа на различни параметри. Освен основните изисквания за осем знака с комбинация от малки и големи букви, цифри и символи, има безброй други показатели. Например, ако последователните малки букви са повечко, това намалява силата на паролата. Това е обикновено малко приложение, което може да ви каже къде паролата ви е уязвима за атаки. 5. Update Your Pass (онлайн) Периодичната смяна на паролите е добра практика, ако искате да си гарантирате сигурност. Страницата за промяна на паролата обаче често не е лесна за намиране, скрита в настройки, линк „Забравена парола“ или други подобни места. Update Your Pass ви предоставя линкове към тези страници за някои от най-популярните услуги. Вижте как да организираме мениджъра си на пароли