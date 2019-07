През годините Instagram постепенно се трансформира от платформа за споделяне на снимки в пълноценна социална мрежа. С вградените мигновени съобщения, специализирана видео услуга и други функции, Instagram сега предоставя всеки социален инструмент, от който може да се нуждаете. Въпреки това, Instagram не е идеалната социална мрежа тъй като не успява да се справи с някои досадни за потребителите проблеми. За щастие обаче, потребителите са разработили заобикалящи ги методи. Ето някои досадни проблеми на Instagram и как да ги решите, според информацията на Make Use Of. 1. Добавяне на повече линкове във вашата биография Instagram има строга политика срещу линковете. В момента единственият линк, на който може да се кликне, и който може да поставите е този в информацията за профила ви. Lnk.Bio е онлайн решение, което ви позволява да споделяте няколко линка с последователите си. След като настроите профила си в Lnk.Bio, можете да добавите колкото искате линкове и да генерирате общ URL адрес за тях. След това можете да поставите този адрес в Instagram и всеки път, когато някой кликне върху него, ще бъде пренасочен към вашия списък в Lnk.Bio. 2. Споделяне на чужди публикации в емисията ви За разлика от Facebook и Twitter, Instagram все още не предлага опция за споделяне. За щастие, можете да репликирате функцията с приложение на трета страна. Едно такова приложение е Repost for Instagram, което е достъпно както за Android, така и за iOS. 3. Изтегляне на снимки или видеоклипове от Instagram За да изтеглите медия от Instagram, ще трябва да разчитате на услуги на трети страни. Въпреки че в магазините за приложения има много опции, много по-добра алтернатива е уеб приложението DownloadGram. С DownloadGram можете незабавно да изтеглите снимка или видео от Instagram и IGTV. Няма реклами и ограничения. 4. Прекъсване на редове Един от най-досадните проблеми на Instagram е фактът, че не можете да вмъквате прекъсвания на редове. Хората често се опитват да заобиколят това чрез въвеждане на точки и тирета, за да отделят параграфите. Но има по-добър начин за това. Номерът е да се използва невидимия празен символ, който е създаден за писане с брайлова азбука. Приложения като Insta-Space ви позволяват лесно да го използвате в Instagram. Insta-Space, в допълнение към мобилните приложения за Android и iOS, също има и уеб клиент. 5. Качване в Instagram от компютъра Приоритет на Instagram винаги са били мобилните устройства и все още не разполага с функция за качване на уебсайта си. Ще ви бъде трудно да намерите начин дори в приложението за Windows и в услугите на трети страни. Как да публикувате в Instagram от компютъра си? Отговорът се крие в прогресивното уеб приложение (PWA) на Instagram, което по същество е уеб приложение, което позволява качване. Но преоразмеряването на вашия браузър на компютъра няма да работи тук, тъй като Instagram налага изрични проверки, за да се гарантира, че няма да имате достъп до тях никъде, освен на телефона. Има едно безпроблемно решение обаче. Изтеглете браузъра Vivaldi. Vivaldi има вградена чудесна помощна програма, която ви позволява да свързвате мобилните версии на уебсайтовете в страничната лента. Така че, ако настроите Instagram като един от панелите, той ще визуализира PWA. За да го конфигурирате, заредете Vivaldi, кликнете върху иконата плюс върху левия край и отидете на Instagram.com. Сега ще имате мобилния интерфейс на Instagram и ще можете да докоснете иконата в средата на долната лента на раздела, за да качите съдържание от компютъра си. 6. Намаляване на данните и консумацията на енергия Подобно на другите приложения на Facebook, Instagram хаби много данни. Ако не внимавате, лесно можете да изчерпите месечната си квоти, дори ако не използвате нищо друго освен Instagram. За да се справите с този проблем може да преминете към Instagram Lite. Instagram Lite е наличен като уеб приложение, но на Android можете да го инсталирате и от Play Store. 7. Директни съобщения на компютъра Въпреки, че съобщенията се превърнаха в основен аспект на Instagram, тази функционалност все още не присъства в уеб приложенията или настолните клиенти. IG:dm е безплатен софтуер с отворен код, който запълва тази празнота. Освен това, IG: dm има няколко други функции. Можете да видите кои профили не ви следват. IG: dm може да се инсталира на Mac, Windows и Linux. Вижте 5 твърдения за Instagram, на които не трябва да вярвате