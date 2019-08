На всеки се случва да забрави да изпрати отговор на съобщение в чат или SMS. След това получателят се ядосва, че е бил пренебрегнат. Или пък трябва да се изпрати SMS в конкретен час, но човек просто забравя.

За щастие има как да си помогнем. MakeUseOf представя три начина, чрез които можем да насрочваме час за изпращане на SMS в Android. За целта е нужно допълнително приложение.

Do It Later

Това е едно от най-семплите приложения за тази цел. То е безплатно, като позволява да се насрочва отложен час за изпращане на SMS, имейл, Twitter постове и др. Приложението работи почти като календар. Всичко започва с въвеждането на нова задача.

Отваря се ново меню, в което се избира получателят (може да са няколко души едновременно), въвежда се съобщението и се избират начин на изпращане и час. Има готови периоди, но чрез бутона Custom може да се въведе точен час на изпращане. Има и опция за изпращане в произволен момент между определен часови диапазон. За телефони с две SIM карти се поддържа и избор от коя карта да се изпрати SMS-ът.

Приложението е безплатно, но с реклами. Срещу $2.99 те се махат, като се дава достъп и до няколко допълнителни функции.

Pulse SMS

Това е изцяло самостоятелно приложение за изпращане на SMS-и. То може да замени вграденото приложение на телефона, като е смятано за най-доброто от мнозина. То предлага и опция за отложено изпращане, която се намира в основното меню. То се отваря чрез плъзване на пръст от лявата част на дисплея надясно.

Избира се опцията Scheduled Message и от бутона с иконка на знака „плюс“ се въвежда новата задача. Има и възможност за отваряне на вече съществуващ SMS разговор, избиране на бутона Menu > Schedule a message.

Приложението поддържа добавяне на изображения, конкретен час на изпращане и др. Няма толкова много опции за отложено изпращане колкото Do It Later, но предлага допълнителни функции като заключване на лични разгговори и др. Основните функции са безплатни, като има и версия с абонамент.

IFTTT

Едно от старите, но популярни приложения за автоматизиране на задачи. Към него трябва да се добави тази (https://ifttt.com/applets/251413p-schedule-sms) функция. Тя се свързва с Google Calendar и може да се използва за изпращане наSMS-и за напомняне на срещи.

Същата функция може да се приложи и за изпращане на SMS-и. Трябва да се избере фраза или ключова дума, която да активира функцията, например #SMS. Това ще отвори функцията и ще позволи въвеждане на номер на получател, час на изпращане.

Номерът на получателя се въвежда в полето Location. В полето за описание на събитието се пише самият текст на съобщението.



Накрая се пише и заглавие на събитието. То трябва да съдържа ключовата дума за активиране (в случая #SMS) в началото.

Това не е най-лесното или елегантно решение, особено като се имат предвид горните. Все пак е интересна алтернатива.

Трябва да се знае, че Android може да изключи тези приложения, за да пести батерия. Това може да доведе до спиране на изпращането. Затова тези приложения трябва да са с приоритет. Той може да им се даде от Settings > Apps & Notifications. От списъка с приложения се избира приложението за SMS-ите и се натиска полето Battery > Battery Optimization. Избира се опцията Don’t optimize от появилото се меню. Така приложението няма да бъде спряно от Android и ще може да изпрати съобщенията в точния час.