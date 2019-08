Класическият бутон "Like" е една от многото причини за внушителната популярност на Facebook в ежедневието ни. Благодарение на него всеки от нас може само с едно кликване на бутона да сподели интересна публикация в профила си. Именно заради това можете да откриете "Like" бутон позициониран в съдържанието в на практика всяка една страница в интернет. Всички сме свикнали да виждаме този символ, но малцина се замислят, че бутона може да се превърне в риск за сигурността на потребителите. Най-висшата инстанция на Съд на ЕС сега постанови, че собствениците на уеб сайтове, които вграждат "Like" бутона трябва да поискат изричното съгласие от потребителите. Това е провокирано от съображение за сигурност свързано със споделянето на лични данни за всеки от нас със социалната мрежа. Целият този процес е необходимо да е максимално прозрачен и да следва стриктно европейското законодателство и действащите регулаторни рамки на континента. ЕС искат да даваме съгласието си, дори когато не натискаме бутона. Решението на Съда на Европейския съюз, който е базиран в Люксембург става факт малко след като германската служба за защита на потребителите заведе дело срещу Fashion ID. Това е популярна онлайн верига за търговия на дребно в страната, която нарушава законите на ЕС със своя социален плъгин. Германският съд поиска насоки от по-висшата инстанция и в крайна сметка получи като отговор решението, че Facebook и уеб сайтовете споделят съвместна отговорност. Oще от Digital: Как ни влияе натискането на бутона Like във Facebook