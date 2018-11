Интернет термините са понятия, които са се наложили при общуването ни. Независимо дали имате проблеми с разбирането на езика на мрежата или сте срещнали нова дума, която не знаете какво означава, информацията на Make Use Of ще ви е от полза. Ето кои са най-важните интернет термини, които всеки е добре да познава. 404 – Една от най-често срещаните грешки в интернет пространството, която означава, че страницата, която търсите не съществува. Добавки (разширения) - Добавките за браузъри (в Firefox) или разширенията (в Chrome) са малки части от софтуер, които осигуряват допълнителна функционалност на вашия браузър. Те могат да доведат до огромни ползи, но също така са потенциални рискове за неприкосновеността на личния живот. Аниме - Японски термин за анимация, но извън Япония аниме терминът се използва за определяне на японската анимация. Аниме често има ярки цветове и изразителни герои. Това е различно от манга, терминът е за японски комикси. Архив - Архивирането е акт, при който се премахват данни от активната среда, но се запазват на друго удобно място. Например, можете да архивирате някои стари снимки, като ги преместите на външен хард диск. Имайте предвид, че архивирането и резервните копия са различни неща. Резервните копия са копия на данните, които може да използвате в случай на загуба на данни, докато архивирането премества неактивните данни. Честотна лента - Отнася се до максималната производителност на данните в дадена мрежа. Колкото по-висока е честотната лента, толкова повече заявки могат да се обработват едновременно. Блог - Уебсайт, в който се публикуват чести актуализации на съдържанието за посетителите. Блоговете могат да бъдат места, където един човек публикува своите мисли или сложни уеб сайтове поддържани от екипи от автори, подобно на онлайн списания. Всички блогове са сайтове, но не всички уебсайтове са блогове. Може да чуете и термина „микроблогинг“, който комбинира удобството на незабавните съобщения с блоговете. Клик байт - Термин за съдържание, оформено или озаглавено по начин, който изкушава потребителите да кликнат върху него. Обикновено за клик байт съдържание се използва сензационен език, който обещава нещо невероятно, ако читателят кликне. Облак - Общ термин за множеството сървъри използвани от някоя интернет услуга. Dropbox, Gmail и Office Online са все облачни услуги, защото отдалечени сървъри обработват данните ви вместо това да става на вашия компютър. Бисквитки - Малка част от информацията на вашия компютър, която уебсайтовете използват за проследяване на данните ви между сесиите. Crowdfunding - Акт за набиране на средства за нов проект чрез дарения, който се осъществява онлайн. Популярни такива сайтове са Kickstarter и GoFundMe. Тъмна мрежа - Име за уебсайтове, до които нямате достъп без специален софтуер. Тези сайтове не са индексирани от Google и често са криминални, или крият някаква опасност за потребителите. Доксинг - Разкриване личната информация на някого и публикуването ѝ в интернет. Криптиране - Начин за защита на информацията ви, когато плащате онлайн, например или изпращате поверителна информация по мрежата. Представлява преобразуване на обикновен текст, така че той да е нечетлив за всички, а само за целевия получател. Законът на Гудуин - Това е името на стара интернет поговорка, според която колкото по-дълга става една онлайн дискусия, толкова по-голяма става вероятността в нея да се появи сравнение, свързано с нацистите или Хитлер. Макар да звучи глупаво, лесно може да видите потвърждението на това по форумите или в социалните мрежи. Хаштаг - Проста форма на метаданни за публикации в социалните медийни сайтове, особено Twitter и Instagram. Те ви позволяват да маркирате публикацията си така, че другите лесно да я намират. Хотспот - Отнася се за устройство или място, откъдето можете да осъществите достъп до интернет чрез Wi-Fi. Може да се отнася и до функцията на смартфоните за излъчване на собствените им Wi-Fi мрежи, чрез мобилни данни. HTTP (Hypertext Transfer Protocol) - Този протокол е в основата на съвременната интернет мрежа. Той осигурява процедура за уеб браузъра, за да поиска информация от сървъра, който хоства даден уебсайт, за да ви покаже тази информация. HTTPS е защитената версия на HTTP. Интернет на нещата (IoT) - Интернет системата на свързани смарт устройства. Това включва лампи, хладилници и термостати. За разлика от компютрите и телефоните обаче, IoT устройствата могат да комуникират без човешка намеса. Paywall (стена за плащане) - Това е система, която предотвратява достъп на интернет потребители до съдържание на уеб страница, ако нямат платен абонамент за сайта. Ако уебсайтовете не могат да покрият разходите си чрез реклама или други методи, те често използват Paywalls. Някои уеб сайтове използват „мека форма“, при която няколко статии се предлагат безплатно, а за останалите се заплаща. Пример за използването на Paywall е сайтът на New York Times. Sticky Content (залепено съдържание) - В онлайн форумите, терминът „залепено съдържание“ се отнася до публикация, която модераторите закрепват най-отгоре, а останалото съдържание обикновено се сортира в хронологичен ред. „Залепеното съдържание“ е особено важно, защото съдържа често задавани въпроси или полезна информация. То може да се отнася и до части от уебсайт, предназначени да поддържат вниманието на потребителите, за да се връщат те обратно на него след време. Трол - Човек, който умишлено вреди на потребителите онлайн с коментарите си. Wiki - Тип уеб сайт, в който потребителите съдействат за събирането и подобряването на информацията. Най-известен пример за това е Wikipedia. Вижте как да се предпазим максимално от проследяване в Интернет