Независимо дали сте начинаещ в кулинарното изкуство или практикуващ готвач, целта ви е да готвите вкусно и здравословно, нали? Тези пет препоръчани от Make Use Of приложения и сайтове ще ви улеснят, особено ако сте начинаещ. Project Foodie (уеб, iOS) Project Foodie показва всяка стъпка от процеса на готвене на дадена рецепта, а вие може да я изпълнявате заедно с готвача. Всяко от видиата тук са с продължителност от 30 мин., тоест след половин час ще може да сложите нещо вкусно на масата. Project Foodie вече има огромна колекция от видеоклипове на YouTube канала и уебсайта си, като всички те са направени от професионални готвачи и са заснети от професионален екип. The Cook’s Thesaurus (уеб) The Cook’s Thesaurus „знае“ всичко за подправките и съставките, включително кои са най-добрите им заместители. Извършете търсене в сайта за това, което ви интересува, независимо дали става дума за зеленчук, плодове, месо, риба, млечен продукт, зърнени храни, течност или нещо друго. Веднага ще получите информация, както и за какво се използват, как се използват и други полезни съвети. Only Eats (уеб) Only Eats е място в интернет където може да намерите най-популярните в момента готварски рецепти. Сайтът е агрегатор, което означава, че той получава линкове от други популярни сайтове за рецепти. Разбира се, можете да филтрирате рецепти въз основа на различни критерии, като например здравословни, прости, диетични, по източници. Всяка рецепта има и бутон "информация", който показва основните съставки, както и калориите. Basics With Babish (уеб) Ако сте начинаещ, трябва да се запознаете с основните инструменти и техники, които често се споменават в готварските книги и рецепти. “Basics With Babish” ще ви помогне. Наличните видеоклиповете са с продължителност между 5 и 12 минути. Teeny Recipes (уеб) Някои от най-популярните уеб сайтове споделят своите тайни в социалната мрежа, както и блогърите и готвачите. Но е трудно да търсите във Facebook. Така че ето нещо по-лесно. Ако една рецепта е популярна на Facebook, Teeny Recipes ще я има. Teeny Recipes има списък с най-новите рецепти, както и най-популярните публикации в сайта. Вижте 6 храни, които ще бъдат изключително популярни през 2018г.