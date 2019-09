166 години от рождението на Ханс Кристиан Грам

Google вече започнаха да разпространяват Chrome 77 до потребителите. Новата версия на уеб браузъра може да се изтегли за Windows, macOS, Linux, Android и iOS. Eдна от най-интересните функции в Chrome 77 е опцията да изпращате линк до други устройства. По този начин лесно можете да синхронизирате желаните от вас URL адреси между компютъра или смартфоните. Същото можете да направите и със запазените отметки в браузъра. Ето как да изпратите линк между двет устройства в Chrome 77: Kак да изпратите отворен раздел от десктоп версията на Chrome 1. Маркирайте URL адреса на връзката, която искате да споделите. 2. Кликнете върху иконата с формата на лаптоп и изберете устройство от списъка. 3. Нотификация ще ви съобщи, че успешно сте изпратили линка. 4. Можете да го направите също с десен бутон и опцията "Send To". Kак да изпратите линк в Google Chrome от смартфона 1. Отворете менюто с хоризонталните черти в горния десен ъгъл. 2. Изберете опцията "Share". 3. Натиснете "Send To Your Devices". 4. Въведете устройството, на което искате да изпратите линка. 5. Уведомлениe ще ви съобщи, когато URL-а е изпратен. Новата функция може да представлява малка промяна, но ще улесни работата на доста хора. Това важи с пълна сила за хората, които активно използват Google Chrome от няколко различни устройства. Вече ще са необходими само няколко кликвания, за да отворите линк на компютъра и да продължите да го четете от смартфона, когато сте в движение. Още от Digital: Как да върнете фабричните настройки на Google Chrome