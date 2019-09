Псевдонимите за имейли са лесен начин да получите нов имейл адреси в Gmail, без да се налага да се регистрирате отново за нов профил. Създаването на такъв псевдоним е изключително лесно, а ползите са много. Всеки имейл, изпратен на този нов адрес, ще влиза във входящата ви поща в Gmail, но ще показва различен адрес, различен от основния ви адрес в Gmail. Ето как според Make Use Of можете да направите тази функция по-добра, за да управлявате по-добре пощенската си кутия в Gmail. 1. Получаване на напомняния за задачи Днес е изключително лесно да актуализираме списъците си със задачи и да ги преглеждаме по всяко място от смартфона си. Ако нямате смартфон под ръка, няма проблем. Псевдонимите на Gmail могат да ви помогнат тук. Можете да си изпращате бързи напомняния за задачите, които ви чакат като ги изпращате по електронната поща от всеки адрес към специален псевдоним, да речем muoreader+work@gmail.com. Създаване на Gmail филтър Искате ли Gmail да организира входящите напомнящи ви имейли за важни задачи под специален етикет (да речем, ToDo)? В такъв случай създайте филтър за тях. За да създадете филтъра, първо кликнете върху иконата на зъбно колело под снимката на профила си горе вдясно в Gmail и изберете „Settings“ от появилото се меню. Преминете към таба „Filters and Blocked Addresses“ и кликнете върху линка „Create a new filter“ под списъка на съществуващите филтри. Въведете псевдонима, който искате да използвате за задачи в полето „To“ и кликнете върху „Create filter“. В следващия диалогов прозорец изберете полето „Apply the label“ и задайте / създайте подходящ етикет от съответното падащо меню. Завършете като кликнете върху бутона „Create filter“. Можете да използвате списъка с напомнящи имейли, събрани под етикета „ToDo“, като списък със задачи или можете да преместите задачите им в някое друго приложение за задачи по ваш избор. Ако използвате Google Tasks, отворете напомнящ имейл и го добавете директно с опцията „Add to Tasks“ от менюто „More“. 2. Скриване на поверителен имейл адрес Ако искате да запазите своя работен имейл адрес или личен имейл адрес, псевдонимът може да ви помогне с това. Например, да кажем, че искате да получавате определени имейли през деня, когато работите, но не искате да споделяте своя работен имейл адрес, номерът е да използвате псевдоним. Ето какво трябва да се направи: - Изберете псевдоним, който да споделяте с други хора, вместо служебния си имейл, например muoreader+vip@gmail.com. - Отидете в настройките на Gmail и преминете към таба „Forwarding and POP/IMAP“. - Кликнете върху „Add a forwarding address“ под секцията „Forwarding“. Въведете работния си имейл в диалоговия прозорец, който се появява, и следвайте инструкциите на екрана, за да добавите и проверите този имейл адрес. Оставете опцията „Disable forwarding“ активирана, искаме да препращаме само определени имейли, а не всички. - Създайте Gmail филтър с псевдонима, посочен в полето „To“. Докато указвате действието, което искате да изпълни Gmail, поставете отметка в квадратчето „Forward it to“. Не забравяйте да изберете работния си имейл от съответното падащо меню. С този филтър, всички имейли, които получавате в споделения псевдоним на Gmail, ще се изпращат до работния ви имейл. Можете да използвате същия подход, за да препращате имейли към всички лични имейли, които имате. 3. Достъп до важни данни при поискване Видяхме как да използваме псевдоними за събиране на напомняния за важни задачи. Нека сега да видим как да ги използваме за достъп до рождени дни, седмичен списък с храни за закупуване, имена на сървъри или дори бележки с инструкции. Идеята тук е да: - Създадете консервиран отговор с данните, които искате да получите. - Изберете псевдоним, чрез който да получите достъп до данните. - Създадете филтър, за да получите автоматичен отговор на Gmail с консервирания отговор, когато псевдонимът получи имейл. За да покажем как да създадете консервирания отговор, ще използваме списък с рождени дни като пример. Отворете прозореца „Compose“ за създаване на нов имейл и напишете / поставете желаните от вас рождени данни. За да запазите черновата като шаблон или консервиран отговор, отидете до More Options > Canned responses и намерете съответната опция. За шаблона ще използваме името „List of Birthdays“. За да добавите или премахнете нечий рожден ден, съставете имейл, отворете готовите отговори и редактирайте шаблона на списъка с рождени дни, ако е необходимо. Ще използваме псевдонима muoreader+birthdays@gmail.com. Сега е време да създадете филтър с псевдонима в полето „To“. След това поставете отметка в квадратчето „Send canned response“ и изберете „List of Birthdays“ от съответното падащо меню. С този филтър, всеки път, когато изпращате имейл на псевдонима, Gmail ще ви изпрати автоматичен отговор със зададения отговор List of Birthdays. Вижте 10 термина и функции в Gmail, които е добре да знаем