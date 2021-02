Google Drive има важно място в екосистемата от приложения, които компанията предлага на потребителите. Облачната платформа осигурява безплатно свободно пространство, което обединява файлове и документи от другите популярни услуги на Google. По този начин Drive се превръща в най-важното средство за архивиране на файловете между различните устройства от Google профилите. Aко използвате активно Google Drive е добре да знаете, че в следващите седмици ще настъпят някои промени в работата на oблачната услуга. От компанията официално разкриха плановете си да заменят настоящата версия на Drive с унифицирано приложение, което използва по-модерни технологии. Припомняме ви, че в момента се използват две различни системи за синхронизиране на файловете. Първата от тях е т.нар. "Drive File Stream", която е създадена специално за нуждите на бизнес потребителите. Другото се казва Backup and Sync, като в момента отговаря за синхронизирането на документи в стандартната версия на Google Drive. Някои от Google Workspace акаунтите могат да използват и двете решения, което понякога може да е объркващо. Именно заради това софтуерните инженери на Google са разработили решение, което да обедини Drive File Stream и Backup and Sync в едно по-добро решение за синхронизиране на файловете. Предимството за обикновените потребители е, че ще могат да се възползват от някои функции, които досега са налични единствено за бизнес средите. Унифицирането на двата клиента ще улесни използването на Google Drive oт компютрите с Windows и macOS. Транзицията се очаква да стане факт на по-късен етап от годината. Системните администратори също ще усетят ползата от новата стратегия на Google и ще разполагат с още по-добри инструменти, за да контролират достъпа до информация и да въвеждат промени, съобщава mspoweruser. Бета версия на новия клиент ще помогне на организациите, които сега използват Backup and Sync да разберат какви са предимствата от унифицирането и функциите на Drive File Stream. В заключение ще отбележим, че следващата версия ще преименува Drive File Stream на Google Drive for Desktop. Oще от Digital: Google Drive ще ни позволи да криптираме файлове, когато нямаме интернет