EС следва дългосрочна стратегия, с която гарантира личните права и свободи на своите граждани в уеб пространството. Регулаторите са доста активни в своите действия срещу големите компании, докато GDPR и подобни регламенти гарантират по-голям контрол над данните ни онлайн. Предимствата от тази законодателна инициатива са многобройни, но въпреки това има неща, коитo могат да се подoбрят в контекста на дигиталния свят, който ни заобикаля. Именно заради това ЕС подготвят нови мерки, с които да създадат още по-ефективни мерки срещу технологичните компании и поверителната информация, която съхраняват за всеки потребител. Специално внимание се обръща на начина, по който уеб сайтовете умишлено затрудняват активирането на инструменти, с които не можем да бъдем следени в интернет. Вече се дискутират различни варианти, включително и функция, която наподобява "Ask App Not To Track", която бе въведена от Apple през последните месеци в iOS, информира Wired. Собствениците на iPhone останаха изключително доволни от интеграцията, като 98% от тях се възползваха от възможността да сложат край на споделянето на данни за своята активност онлайн. Законодателните органи на ЕС възнамеряват да адаптират същата концепция, както "Ask App Not To Track", но за всички онлайн платформи в интернет. Това ще накара сайтовете да започнат да показват съобщения, с които лесно да изберете да не бъдем следени от тракери онлайн. По този начин рекламните компании няма да могат да генерират огромна база информация за всички сайтове, които посещаваме и респективно за личните ни предпочитания. ЕС работят и с представителите на маркетинговия сектор, за да ги подготвят за промените. Първото обсъждане на проекта в пленарната зала премина успешно, като законодателните мерки могат да бъдат въведени още преди края на 2022г. Още от Digital: ЕС обсъжда премахване на предварително инсталираните приложения в новите смартфони