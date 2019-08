Вероятно сте наясно, че Google следи какво правите на неговите устройства, приложения и услуги, но може би не разбирате докъде се простира това проследяване. Компанията събира обширен набор от данни от своите потребители, но те имат възможност за по-голям контрол върху това, което Google събира за тях и колко дълго да пази тези данни. Google събира данни за вас, но по-важното е какво прави след това с тях. От компанията твърдят, че това се налага, за да се подобряват услугите им - помагайки ви, например да намерите ресторант, подобен на този, който ви харесва. Много от данните, за които се говори по-долу, са видими само за вас или се използват по ограничен начин, за да виждате целенасочени реклами. В крайна сметка обаче ние решаваме дали да се доверим на Google и да се надяваме, че компанията ще използва всички тези данни отговорно. От информацията на Wired може да разберете какво може да направите за да ограничите Google в събирането на данни за вас. В мрежата Посетете страницата „Activity Controls“ в Google профила си в мрежата. Данните, които Google има за вас са разделени на шест раздела. Можете да изключите проследяването на някой от тях тук. Първите две секции, обозначени като „Web & App Activity“ и „Location History“ са най-важните. В „Web & App Activity“, както можете да предположите от името, се записва всичко, което правите в мрежата, докато сте влезли в Chrome, всичко, което търсите, докато сте влезли в Google, и всичко, което правите в приложенията на Google. Кликнете върху линка „Manage activity“ под „Web & App Activity“, за да видите подробностите. Ще видите уеб страниците, които сте посетили, търсенията в мрежата, които сте извършили и приложенията, които сте отворили на Android телефона си, но не и това, което сте направили в тези приложения. Кликнете върху „Filter by date & product“ най-отгоре, за да видите всички приложения, които обхващат проследяването – от Google Assistant до Google Play Store. Може да филтрирате по дата. След като приложите филтър – например Android – можете да изтриете всички съответстващи записи, като кликнете върху иконата на кошчето. Отделните записи могат да бъдат изтрити, като кликнете върху трите точки отстрани на записа и изберете „Delete“. За да изтриете всичко, трябва да изберете „Delete activity by“ отляво. След това можете да изберете „All time“ като период от време и „All products“ като филтър и да изтриете всичко, което Google има за вас в тази „Web & App Activity“ категория. Google наскоро въведе опция за автоматично изтриване на всичко по-старо от три месеца или повече от 18 месеца. Ще видите, че тези опции, ако кликнете върху бутона „Choose to delete automatically“ в горната част на списъка с дейности. Втората секция, „Location History“, която до голяма степен събира данни от телефона ви, работи малко по-различно. Ако кликнете върху линка „Manage activity“ ще видите и ще може да редактирате данните, които Google е съхранил, но в този случай записите се показват на картата – можете да видите малките червени точки, маркиращи местата, където сте били и да използвате падащото меню в горния ляв ъгъл, за да разгледате по-конкретен диапазон от дати. За да изтриете тези данни, кликнете върху иконата на кошчето в долния десен ъгъл. За да изтриете едно отделно място от записа, кликнете върху трите точки до него и изберете „Remove stop from day“. Устройства, Аудио, YouTube и Gmail Третата категория в елементите за управление е „Device Information“. Това до голяма степен обхваща телефони и таблети, които свързвате с Google профила си. Тук можете да изтриете само цялата история, като кликнете върху „Delete all“. Четвъртата секция е „Voice & Audio Activity“. Тук се съхраняват всички команди, които сте дали на Google Assistant. Ако кликнете върху „Manage activity“ ще получите списък на всичко, което сте казали и дори опцията за възпроизвеждане на аудиозапис. Кликнете върху трите точки отстрани на записа, за да го изтриете, върху иконата за кошче за изтриване на цял ден или върху линка „Delete activity by“ отляво, за да изтриете всичко от тази категория наведнъж. Последните две секции са „YouTube Search History“ и „YouTube Watch History“. И двете са структурирани по същия начин, както „Voice & Audio Activity“, с опции за изтриване на записи един по един, по време или всички заедно чрез линка „Delete activity by“ ако кликнете върху „Manage activity“. Това не е съвсем всичко: Google следи и съобщенията ви в Gmail, за да следи покупки, пътувания, полети и предстоящи сметки. Може да ги видите на страницата „Payments & subscriptions“ когато сте логнати в профила си. Друга възможност е да извършите търсене с Google с фрази като „моите покупки“, „моите полети“, „моите пътувания“ или „моите сметки“ например. Всички тези данни се изтеглят от профила ви в Gmail и очевидно не се показват на никой друг, когато търсят с Google. Най-ефективният начин да спрете това да се случи е да изтриете имейлите от профила си в Gmail. Насочени реклами и вашите мобилни устройства Искате ли да видите рекламния профил, който Google е изградил върху вас? Посетете страницата „Аd settings“. Кликнете върху някой от тези записи и изберете „Turn off“, за да го изтриете. За да се откажете напълно от персонализирането на реклами, използвайте плъзгача в горната част на страницата. Имайте предвид, че това няма да намали броя на рекламите, които виждате, нито ще повлияе на количеството данни, които Google събира за вас. Но поне спира Google да свърже двете неща. Все още не сме говорили за мобилни телефони. Основните данни, които Google събира тук, са около местоположението ви, въпреки че очевидно ви проследява и чрез приложенията си – Gmail, Google Docs, Google Maps. На Android можете да отворите „Settings“, след което да изберете Google, за да настроите някои опции за проследяване на данни. Докоснете Google Account, за да стигнете до страниците, които вече сме разглеждали по-горе, но на вашия смартфон. Докоснете „Ads“, за да се откажете от персонализирани реклами конкретно в телефона си или докоснете „Search, Assistant & Voice“, за да разберете какво има за вас Google Assistant. Докоснете „Location“ от менюто, за да изключите напълно проследяването на местоположението за Android устройството, което използвате. Ако предпочитате да го ограничавате на базата на приложение, отидете на Apps & notifications ->Advanced ->App permissions. Tук можете да посочите какви приложения могат да получат достъп до местоположението ви, камерата, контактите и др. На iOS, Google не ви предоставя тази свобода. Отворете приложението Google за iOS, докоснете трите точки долу вдясно, след което изберете Privacy and Security. Тук можете да спрете Google да проследява местоположението ви на това конкретно устройство. Ако искате да направите това за конкретно приложение в настройките на iOS и изберете „Privacy and Location Services". Намерете приложението, което търсите. Всяко приложение може да получи разрешение да вижда местоположението ви през цялото време, само когато приложението се използва, или никога.