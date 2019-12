Търсите начин да използвате стария си Android телефон? Имате нужда от IP камера, за да стриймвате кадри на живо от събития през интернет, но не можете да си позволите закупуването на IP камера? Има приложения за всичко, дори и такива, които могат да превърнат Android устройството ви в IP уеб камера, напомнят от Make Use Of. Всичко, което трябва да направите е да активирате Wi-Fi, да намерите подходящото приложение, да го настроите и след това да позиционирате Android устройството си. Можете да видите кадрите във всеки браузър. Каква е разликата между уеб камера и IP уеб камера? Възможно е да настроите телефона си като стандартна уеб камера, както и като IP уеб камера. Каква е разликата? Уеб камерата е камера, която е свързана чрез USB или вградена във вашия компютър или друго устройство. Целта ѝ е да записва видео и снимки, да се използва за локална употреба или чрез програма за видео чат като Skype. Уеб камерата не може да бъде достъпна през мрежата без ваше разрешение. Междувременно IP камерата е устройство, предназначено за стрийминг на видео кадри през интернет. Например това може да е камера показваща трафика на някое кръстовище, може да е охранителна камера, до която можете да получите достъп от разстояние. Разликата е ясна: уеб камерата може да има множество цели, докато IP камерата е предназначена за наблюдение на дадено място от разстояние. Как да използвате Android устройство като IP уеб камера с помощта на приложение? Има много приложения за IP камери, но тук е обърнато внимание на приложението IP Phone Camera от Deskshare. Ако телефонът ви има интернет връзка, това приложение ще превърне устройството в IP камера. IP Phone Camera има покупки в приложението, но не са ви необходими за основната функционалност на IP камерата. Приложението предлага 3 възможности: 1. Wi-Fi: Директно излъчва на всяко устройство в същата мрежа през браузъра. 2. Mobile hotspot: Ако Android телефонът ви поддържа безжично свързване, излъчва през вашия ad-hoc мобилен хотспот. 3. Mobile data: Тази платена функция позволява на уеб камерата да излъчва от всяка точка на света. Приложението предлага и опции за управление, които ви позволяват да манипулирате камерата от браузъра. Можете да регулирате яркостта, да активирате фенерчето, да завъртате, да превключвате между предни и задни камери и др. Конфигурирайте приложението IP Phone Camera Както бе отбелязано по-горе, имате няколко възможности, но си струва първо да използвате Wi-Fi опцията. След като инсталирате приложението IP Phone Camera изберете Wi-Fi на главния екран (или в менюто Settings), след което натиснете Start Broadcasting. Използвайте бутоните „Plus“ и „Minus“, за да приближите и отдалечите обекта. Забележете някои от другите опции на екрана с настройки. Тук можете да настроите приложението автоматично да стартира излъчването при стартиране на приложението („Start broadcasting on app launch“), както и да излъчва в черно бял режим („Broadcast in grayscale mode“). Има и опция „Require password“, но тя е платена. За да ъпгрейднете, докоснете бутона на менюто, след това „Upgrade“. Има безплатна седемдневна пробна версия, след което има възможност да плащате 2,49 долара на месец или 21,49 долара годишно. Достъп до вашата уеб камера чрез всеки браузър Ако използвате вашата безжична мрежа, използвайте URL адреса, показан на екрана за излъчване. Той е форматиран като IP адрес, например 192.168.1.103:6677. Има и вторичен вариант, в случай че използвате настолния софтуер на Deskshare, Security Monitor Pro. Това е платено приложение и доста скъпо ($70) така че едва ли ще решите че имате нужда от него. Опцията за мобилен интернет е посещение на ipphonecamera.deskshare.com. Всичко, което трябва да направите, е да копирате URL адреса в браузъра на вашия компютър или друго свързано с мрежата устройство. Ако използвате опцията за мобилен интернет за стрийминг, приложението ще показва идентификационните данни, необходими за достъп до емисията. Позициониране на вашата IP камера Ще трябва внимателно да позиционирате смартфона. За целта трябва да го прикрипите към стабилна равна повърност или към трипод. Вижте 3 начина да използвате вашия iPhone като уеб камера