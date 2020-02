Всеки от нас има свои любими приложения, които използва всеки ден и не може да си представи живота без тях. Някога замисляли ли сте се дали вашето любимо приложение е любимо и на другите? Ако искате да разберете това, разгледайте списъка на Business To Community с най-емблематичните приложения на десетилетието. 1. Instagram Facebook властваше в началото на века, а Instagram стана доминиращата сила след 2010 година. Днес почти всички съществуваме цифрово в Instagram. 2. Spotify 217 милиона хора промениха начина, по който слушат музика благодарение на Spotify. Генерирането на приходи в музикалната индустрия сега е по-фокусирано върху турнетата, отколкото издаването на албуми. Но въпреки това потребителите все още обичат Spotify. 3. Whatsapp Whatsapp превзе света на телекомуникациите като направи революция в начина, по който хората общуват помежду си. 4. AirBnB AirBnB напълно трансформира цялата туристическа индустрия. Компанията предоставя възможност да отседнете в жилищен квартал, сякаш наистина живеете в този град, вместо в хотел. 5. Venmo Вече никой не носи в себе си пари в брой, защото плащаме с кредитна карта или използваме Venmo. Дигитализацията на парите не е непременно преминаване към биткойни, благодарение на Venmo изпращате пари на хората, на мига след като докоснете няколко бутона на вашия смартфон. 6. Pokemon Go! Pokemon Go дълго време определяше правилата. Pokemon Go успя да изкара тийнеджърите навън и беше първото приложение в света поддържащо добавена реалност. 7. Apple Health Здравните приложения стават все по-популярни след старта им в началото на десетилетието. Наистина е много впечатляващо колко аспекта от живота ни могат да бъдат дигитализирани. 8. Candy Crush Candy Crush беше и е феномен. Играта е пристрастяваща и генерира невероятни приходи за безплатна игра. 9. Приложения за мобилно банкиране Благодарение на технологиите все по-рядко ни се налага да излизаме от домовете си. Не се налага да ходим дори до банката си. 10. Tinder Начинът, по който младите хора гледат на връзките и запознанствата, също се промени напълно. Онлайн запознанствата, някога заклеймени като отчаяни усилия на самотния романтик, сега имат милиони последователи. Вижте 7 полезни Android приложения, които работят без Интернет