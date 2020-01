Много е вероятно за собствениците на смартофна на Apple да взаимодействате със света по-често чрез техния iPhone отколкото по какъвто и да е друг начин. Ето защо от How To Geek смятат, че тe трябва да предприемат мерки за подобряване сигурността на телефона им.

По-долу ще откриете 10 лесни стъпки за по-добра сигурност на вашия iPhone.

1. Актуализирайте софтуера редовно

Актуализирането на софтуера на вашия iPhone (или iPad) е едно от най-важните неща, които можете да направите от гледна точка на сигурността. В iOS често се откриват проблеми със сигурността. Apple редовно отстранява тези пропуски с постепенни актуализации.

Може да включите Automatic Updates под Settings -> General -> Software Update, така че никога повече да не се налага ръчно да инсталирате някоя от тези актуализации.

Вашият телефон ще инсталира всички актуализации за текущата версия на iOS автоматично, вечер, но ще трябва ръчно да актуализитера вашия iPhone до следващата основна версия на iOS (например, от iOS 13 до iOS 14), когато дойде времето.

2. Използвайте здрава парола и Face ID или Touch ID

Вероятно вече използвате Face ID или Touch ID, за да отключвате устройството си, но доколко сигурна е вашият парола? Паролата е ахилесовата пета на вашето устройство, ако някой го държи в ръцете си. Тя е единствената преграда, която пречи на евентуалния нарушител да получи достъп до целия ви дигитален живот. Това означава да зададете по-дълга, по-малко предвидима цифрова парола или дори парола, която използва повече букви и символи.

Отидете до Settings -> Face ID & Passcode (или Settings -> Touch ID & Passcode, или Settings -> Passcode depending на вашето устройство) и изберете „Change Passcode“. Когато бъдете подканени да въведете нова парола, докоснете „Passcode Options“ в долната част на екрана. Тук можете да решите да използвате „Custom Alphanumeric Code”, което казано по-разбираемо е вашата парола.

3. Защитете заключения екран

Вашият заключен екран може да издаде много от вашите тайни. Например, ако получите текстово съобщение, то ще е там и всеки ще може да го види. Можете дори да отговаряте на съобщения и да получавате достъп до контролите на интелигентните си джаджи у дома. За това отидете до Settings -> Face ID & Passcode (или Touch ID & Passcode, в зависимост от вашето устройство) и деактивирайте всички услуги, до които не искате другите да имат достъп от заключения екран.

Ако искате да скриете входящите известия, можете да го направите в Settings -> Notifications -> Show Previews -> When Unlocked.

4. Не кликайте върху подозрителни линкове

През август 2019 година изследователи от Project Zero на Google обявиха, че са открили няколко компрометирани уебсайта, които експлоатират уязвимостите в iOS, за да инсталират шпионски софтуер на устройствата на потребителите. Apple отстрани уязвимостите, но се смята, че хиляди устройства са компроментирани.

Бъдете внимателни, когато докосвате странни линкове в имейли или текстови съобщения, на които не разпознавате подателите. Съкратените URL адреси, също може да са опасни. Apple може да е запушила тези дупки в сигурността, но уязвимостите ще са факт през целия ни живот. Възможно е подобни злоупотреби да се появят отново в бъдеще.

Това не означава, че трябва да се страхувате да натискате линкове, но е най-добре да проявите предпазливост и да се пазите от сенчести уебсайтове.

5. Уверете се, че функцията „Find My” е активна

Find My е новото име за услугата, която ви позволява да проследявате както своите устройства, така и приятели. Преди беше известна като Find My iPhone или Find My iPad. При повечето хора опцията трябва да е включена по подразбиране, но мнозина забравят да я активират отново след ремонт на устройството или възстановяване на софтуера.

Отидете до Settings -> [вашето име] -> Find My и се уверете, че услугата е активирана. След това можете да влезете в iCloud.com, да кликнете върху Find My и да видите вашия iPhone както и всички други устройства на Apple, свързани с вашия Apple ID.

6. Избягвайте използването на необезпечен обществен Wi-Fi

Избягвайте обществени Wi-Fi мрежи, за да не станете жертва на атака. Отидете до Settings -> Wi-Fi и задайте „Auto Join Hotspot” да иска разрешение когато се свързвате с нова гореща точка. Ако зададете това на „Automatic”, вашият iPhone ще се присъединява автоматично към публични горещи точки.

7. Използвайте VPN

Виртуалната частна мрежа (VPN) защитава вашите навици в мрежата от любопитни очи, като криптира вашия интернет трафик от край до край. Когато трафикът напусне вашето устройство, той се криптира, изпраща се чрез VPN до интернет, след което като достигне своята цел се дешифрира. Същото се случва и при връщането, като VPN действа като един вид тунел, който пази вашите данни.

С VPN е възможно да се използва обществен Wi-Fi без притеснения, тъй като вашият трафик е криптиран и безполезен за всички нарушители. Най-лесният начин да използвате VPN на вашия iPhone е да изтеглите подходящо приложение и да следвате инструкциите.

8. Не разкодирайте вашия iPhone

Така нареченият „Jailbreaking“ е процес на инсталиране на модифициран фърмуер на iOS устройство, за да се премахнат ограниченията на Apple. Това обаче прави вашето устройство уязвимо на атаки. Освен това, ако Apple ви хване да използвате модифицирана операционна система на вашия iPhone, ще трябва да се сбогувате с гаранцията си.

9. Бъдете внимателни относно предоставянето на разрешения

В iPhone или iPad приложенията трябва да ви питат, преди да получат достъп до вашето местоположение, контакти, снимки, файлове, камера, Bluetooth радио и много други ресурси. Можете да изберете да откажете този достъп, ако желаете. Това обаче може да наруши работата на някои приложения. Например, ако изтеглите приложение за камера на трета страна и му откажете достъп до камерата на вашия iPhone, няма да можете да правите снимки.

Много приложения искат достъп до тези ресурси и се нуждаят от тях само за конкретни функции. Например, приложение може да поиска достъп до вашите контакти, за да намери приятели, които можете да поканите в това приложение. Приложение може да поиска разрешения за достъп до местоположението ви, за да намери магазини в близост до вас. И в двата случая можете да избегнете даването на достъп.

Преди да дадете достъп на приложениято, помислете дали наистина искате то да имат тези данни. Това ще помогне за повишаване на сигурността на вашите данни.

10. Редовно проверявайте вашите настройки за поверителност

След като сте предоставили достъп на някое приложение, лесно след време може да забравите, че сте го направили. Отидете до Settings -> Privacy, за да видите какви разрешения сте предоставяли. Можете също така да се насочите към Settings, да превъртите надолу, докато намерите приложението, което искате да прегледате и да видите всички разрешения (и всички други свързани настройки) на едно място.

