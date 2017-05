Подобно и на други модерни браузъри, Firefox включва няколко функции, които изпращат вашите данни през Интернет. Firefox се свързва по подразбиране с Mozilla, Yahoo и сървърите на Google. От How To Geek препоръчват да не деактивираме всички тези функции, тъй като те правят полезни неща и обясняват какви са различните възможности, които имаме, за да можем да вземем решения, които не само удовлетворяват нашите нужди, но и да знаем какво следва от тези решения. Ако просто искате да разглеждате анонимно, без да оставяте следи на собствения си компютър, отворете прозореца за частно сърфиране, като кликнете върху менюто и изберете „New Private Window“. Скриване на предложените сайтове при отваряне на нов прозорец в браузъра Когато отворите нов таб, Firefox ще ви покаже страница с линкове към уебсайтове. Те включват както „водещите сайтове“, така и уебсайтовете, които често посещавате и сайтове, които Mozilla ви предлага. За да забраните показването на тези линкове, кликнете върху иконата на зъбно колело в горния десен ъгъл на новата страница и премахнете отметката от „Include suggested sites”. Може също така да изберете „Show blank page” от това меню, ако искате само да виждате празна страница. Изберете опции за търсене Когато започнете да въвеждате в полето за търсене на Firefox, браузъра веднага ще изпрати вашата заявка още докато я пишете на вашата търсачка – тя е Yahoo по подразбиране, за да може търсачката да ви покаже предложения, докато пишете. Ако не ви харесва това, можете да изберете категорията „Search“ в страницата с опции за Firefox и да премахнете отметката от квадратчето „Provide search suggestions“. Така Firefox няма да изпраща търсенията ви, до която и да е търсачка, докато не натиснете „Enter“. Настройки за поверителност 1. Firefox автоматично активира защита на проследяването, която блокира уеб тракерите, но само когато използвате прозорец за частно сърфиране. Може да кликнете върху „Change Blocklist”, за да изберете по-агресивен списък за защита от проследяване, отколкото е стандартния. Ако деактивирате тази функция, Firefox няма да блокира проследяването на сайтове в частните прозорци за сърфиране. 2. Firefox автоматично изпраща заявка „Do not track“ при сърфирането ви в мрежата, когато използвате прозорец за частно сърфиране. Можете да кликнете върху линка "Manage your Do Not Track settings" и да кажете на Firefox да изпраща заявка "Do Not Track" до всеки уебсайт, който посещавате. Това обаче е само искане и повечето уебсайтове ще го игнорират. 3. По подразбиране Firefox винаги ще помни историята ви и ще позволи на уебсайтовете да задават „бисквитки“. Ако искате, можете да настроите Firefox на „never remember history“ за да бъде браузъра постоянно в режим на частно сърфиране. Можете също така да изберете „Use custom settings for history“. Ако го направите, можете да конфигурирате точно как да функционира Firefox. Например, можете да кажете на Firefox да не приема „бисквитките“ на трети страни, които често са от рекламни мрежи, или автоматично да изчистите историята си при затваряне на Firefox. 4. Firefox автоматично ще предложи уебсайтове въз основа на историята ви на сърфиране, отметките и отворените табове, когато пишете в адресната лента. Това би могло потенциално да покаже сайтове, които може да не искате други хора да виждат през рамото ви, когато пишете в адресната лента, така че може да поискате да деактивирате тази функция. Firefox не изпраща историята или отметките ви на сървър за тази функция - всичко това се случва на локалния компютър. Сигурност 1. Block dangerous and deceptive content: На всеки 30 минути, Firefox автоматично изтегля списък на опасните адреси на уеб страници от Google, когато тази функция е активирана. Когато посещавате уеб страница, Firefox проверява адреса на сайта и го блокира, ако попада в списъка с опасни сайтове. Ако даден сайт, който посещавате, съответства или прилича на уеб адрес от списъка, Firefox ще изпрати точния адрес на уеб страницата на Google, за да се потвърди опасността преди пълното блокиране. 2. Block dangerous downloads: Когато изтегляте файл, Firefox незабавно блокира файла, ако адресът му се покаже в списъка с опасни уеб сайтове. Ако това стане, Firefox ще изпрати информация за програмата, която изтегляте в услугата за безопасно сърфиране на Google, за да провери дали е безопасна или дали съдържа злонамерен софтуер. В Windows, Firefox изпраща само данни за приложението до Google и няма да изпрати никакви данни, ако изтегляте софтуер от надеждна компания като Microsoft или Google. 3. Warn me about unwanted and uncommon software: Тази опция кара Firefox да ви предупреждава, преди да изтеглите софтуер, който съдържа „потенциално нежелани програми“ или PUP. Изберете кои данни от браузъра синхронизират Firefox автоматично синхронизира отворените ви табове, отметки, записи в историята, добавки, пароли и предпочитания между устройствата ви, ако влезете с Firefox профил. Данните ви ще се съхраняват онлайн на сървърите на Mozilla, за да имате достъп до тях на всяко устройство и да можете бързо да възстановите данните си от браузъра на нов компютър. За да контролирате точно какво синхронизира Firefox, отидете на прозореца „Sync“ в прозореца с опции на Firefox и изберете опциите, които искате. Вижте какви грешки да не допускаме при работа с браузър