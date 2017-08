Много потребители използват режима Рrivate когато сърфират от компютъра си. Така браузърите не поддържат история и изтриват файлове като "бисквитки" и "кеширане" при всяко приключване на сесия. Повечето хора, обаче не са в безопасност когато използват смартфоните си за сърфиране в мрежата. Мобилните устройства лесно се губят, може да бъдат откраднати или да бъдат компрометирани, докато използвате несигурни обществени Wi-Fi мрежи. За да сте сигурни, че правите всичко както трябва, трябва редовно да изтривате историята си на сърфиране в мобилните си устройства. Но как? От Make Use Of смятат, че методологията не винаги е толкова очевидна, колкото когато използвате десктоп браузър, за това ще покажат как да изтриваме историята си на сърфиране в Android за най-популярните мобилни браузъри. Chrome Процесът в Chrome е невероятно лесен и ясен. Отворете браузъра и отидете в Menu > History или изпишете chrome://history в адресната лента. Приложението ще зареди вашата страница History. В горната част на прозореца ще видите голям бутон с етикет Clear Browsing Data. Кликнете върху него. Сега можете да решите точно какви данни искате да изтриете. В горната част на страницата изберете срока, след което маркирайте съответните квадратчета. Уверете се, че сте избрали Browsing History. Когато сте готови, докоснете „Clear Data“. Firefox Изчистването на историята ви във Firefox е много сходен процес. Отворете браузъра си и докоснете трите вертикални точки в горния десен ъгъл. Изберете History от менюто. Ще видите голям бутон Clear Browsing History в долната част на страницата. Натиснете го. Приложението ще ви покаже екран, за да потвърдите действието си. Докоснете „OK“ и данните ще бъдат изтрити. Opera Mini Процесът за премахване на историята на сърфирането ви от Opera е най-сложния от трите приложения, които разгледахме досега. Когато браузърът ви е отворен, намерете логото на Opera в долния десен ъгъл и го докоснете. Ще се появи малък прозорец. В горната част на прозореца има четири икони. Кликнете върху иконата „Gear“, за да получите достъп до настройките на браузъра. След това превъртете надолу, докато видите „Clear Browsing Data“. Докоснете го и маркирайте квадратчетата до данните, които искате да изтриете. Можете да избирате от запазени пароли, история на сърфирането и бисквитки и данни. Когато сте доволни от избора си, докоснете „OK“. Internet Ако използвате Android 4.0 или по-стара версия, вграденият браузър се нарича internet. Изненадващо, но все още голям брой потребители използват стари версии на Android. За да изтриете историята си на сърфиране от този стар вграден браузър, докоснете бутона Menu и изберете Settings. От екрана на „Settings“ превъртете до „Privacy Settings“ секцията и използвайте следните опции, за да изчистите различни типове данни за сърфиране: „Clear History“, „Clear Cache“, „Clear All Cookie Data“, „Clear Form Data“ и „Clear Location Access“. Може също така да използвате опцията „Clear Passwords“ под „Security“ настройките, за да изтриете паролите, които сте запазили в браузъра. Dolphin Ако използвате Dolphin, докоснете иконата Dolphin в долната част на екрана. Ще се отвори прозорец. Трябва да изберете „Clear Data“. Сега можете да изберете типа данни, които искате да премахнете. Изборът ви е „Browsing Data“, „Cache and Site Data“, „Cookies“, „Form Data“, „Passwords“, и „Location Access“. Докоснете „Clear Selected Data“, за да завършите процеса. UC Browser Докоснете трите хоризонтални линии в долната част на екрана. В изскачащото меню изберете жълтата икона с етикет „History“ and „Bookmarks“. Когато докоснете иконата, първо ще видите списъка си с отметки. Прекарайте пръст наляво, за да разкриете историята си на сърфиране. В долния десен ъгъл ще намерите бутон „Clear“. Докоснете го, след което потвърдете решението си, като изберете „Delete“. Вижте 5 полезни Android функции, които е добре да пробвате