HTC разшириха портфолиото си от смартфони с премиерата нас новия One X10. Устройството е позиционирано към средния ценови клас, но предлага и някои характеристики, които сме свикнали да виждаме в моделите от най-скъпия сегмент. HTC One X10 е оборудван с 5.5-инчов дисплей, поддържащ Full HD резолюция от 1920х1080 пиксела и се захранва от 64-битов осемядрен MediaTek Helio P10 процесор. Oперативната памет е 3GB, а вградения капацитет за съхранение на данни достига до 32GB. Предвиден е и допълнителен слот за microSD карта. Любителите на фотографията могат да се забавляват с 16-мегапикселовата основна камера, както и да правят селфита от допълнителния 8MP сензор в предната част, предаде Pocket-Lint. HTC One X10 е наследник на One X9 и включва батерия със заряд от 4000mAh, осигуряваща до два дни време за работа с едно зареждане. Компанията е разработила допълнителни софтуерни оптимизации, които да увеличат тази стойност. Според официалните данни HTC One X10 осигурява до 25.5 часа време за разговори с едно зареждане и също така има нова версия на BoomSound високоговорителите. Смартфонът работи под управлението на Android Nougat и последната версия на интерфейса Sense. Официалните продажби на европейския континент стартират от 17 май. Цената на базовата версия е около €505. Вижте как да правим снимки с дълга експозиция от смартфон