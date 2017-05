Всеки път, когато качвате публикация във Facebook можете да използвате разнообразни функции, с които да направите съдържанието да изглежда максимално добре. Разполагате с възможността да добавяте емотикони, да сменяте цвета на фона, да тагвате приятели и др. Вероятно не знаете, но Faceboоk вече предлага и една скрита функция, с която да искате препоръки от приятелите си в социалната мрежа. Активирането изисква само няколко кликвания, предаде MakeUseOf. Следващият път, когато създавате нов пост в профила си трябва да я формулирате така, че да звучи като молба за препоръки. Най-добрият вариант е да включите в публикацията думата "Recommendation". Така алгоритмите на Facebook ще я тагнат автоматично като заявка за препоръка. Ако въведете име на град ще видите прозорец, който ви подканя да добавите към публикацията интерактивна карта. Функцията все още е в експериментална фаза. В случай, че искате препоръки за интересни книги няма да получите релевантни отговори. Засега функцията е ограничена само до определено съдържание. Aко искате да сте сигурни, че публикацията ви е тагната като молба за препоръки трябва да кликнете върху "Feelings/Activity" и да изберете "Looking for > Recommendations". Другият вариант е да използвате бутона "Ask for Recommendations", който ще откриете на същата страница. Вижте осем неща, които е добре да изтрием от Facebook профила си