Не всички хакери са лоши. Добрите хакери се наричат "хакери с бяла шапка" и използват хакването за подобряване на компютърната сигурност. Онези, които просто се забавляват, се наричат "хакери със сива шапка". А тези, които са злонамерени, както може би очаквате се наричат "хакери с черни шапки". Последните могат да причинят много вреда, както показа историята. От Make Use Of научаваме за някои от най-скандалните носители на "черни шапчици". 1. Кевин Митник Министерството на правосъдието на САЩ, нарече Кевин Митник "най-търсеният компютърен престъпник в американската история". Неговата история е толкова вълнуваща, че дори има филм в негова чест: Track Down. През 1980 година, Митник успява да проникне в системата на компанията за компютри DEC (Digital Equipment Corporation) и да копира софтуера ѝ. Следва цяла поредица компютърни престъпления, сред които декодиране на телефонни мрежи, кражба на корпоративни тайни и пробив в системата на Агенцията за национална сигурност на САЩ. След няколко присъди и престой в затвора, днес Митник е консултант и публичен говорител за компютърна сигурност. Освен това той ръководи Mitnick Security Consulting, LLC. 2. Джонатан Джеймс Историята на Джонатан Джеймс, известен като "c0mrade", е трагична. Той започва ‘кариерата‘ си на хакер, когато е едва 16 годишен. Тогава той бил заловен и пратен в затвора въпреки, че бил малолетен. В списъка с постиженията на Джеймс е проникването в компютърната система на NASA през 1999 година, откъдето открадва софтуер на стойност $ 1,7 милиона. Причината за това злодеяние, както по-късно обяснил Джеймс била да разбере как работи Международната космическа станция. Тогава от NASA били принудени да изключат цялата си компютърна система, което коствало на данъкоплатците $ 41 хиляди. През 2007 година няколко големи компании станаха жертва на многобройни злонамерени мрежови атаки. Въпреки че Джеймс не е участвал в тези атаки, той бил сред заподозрените и разследван за това. През 2008 година Джеймс се самоубива, вярвайки, че ще бъде осъден за престъпления, които не е извършил. 3. Албърт Гонзалес Гонзалес започна като лидер на хакерска група, наречена ShadowCrew. В допълнение към кражбата и продажбата на номера на кредитни карти, ShadowCrew изработвали и фалшиви паспорти, здравноосигурителни карти и удостоверения за раждане. Алберт Гонзалес проправи пътя си към интернет славата, след като в рамките на две години успява да събере над 170 милиона номера на кредитни карти. След това той влязъл в базите данни на TJX Companies и Heartland Payment Systems, за да открадне всичките им номера на кредитни карти. Гонзалес е осъден на 20 години затвор и трябва да излезе през 2025 година. 4. Кевин Полсън Кевин Полсън, известен също като “Dark Dante”, използва своите познания за телефонните системи, за да хакне радиостанция KIIS-FM в Лос Анджелис. По този начин той успява да стане сто и вторият зрител, който е спечелил автомобил Porsche в игра, организирана от радиото. Полсън е включен в списъка на ФБР с най-издирваните престъпници, когато прониква във федералните системи и успява да открадне поверителна информация. По-късно бил заловен в супермаркет и осъден на 51 месеца затвор и глоба от $ 56 000. След като излиза от затвора през 1995 година, Полсън променя напълно начина си на живот. Започва да работи като журналист и сега е старши редактор на Wired. През 2006 година той помогна на полицията да идентифицира 744 сексуални маниаци в MySpace. 5. Гари Маккинън В продължение на 13 месеца, от месец февруари 2001 година до месец март 2002 година, Маккинън нелегално е осъществявал достъп до 97 компютъра, принадлежащи на въоръжените сили на САЩ и NASA. Той твърди, че търсил информация за безплатна енергия и за НЛО, но според властите на САЩ е изтрил редица важни файлове и е повредил над 300 компютъра, което довело до над $ 700 000 вреди. Маккинън успява да избяга от американското правителство като се завръща в родната си Шотландия. След поредица от обвинения и опити на властите на САЩ да го върнат в страната, Тереза Мей блокира екстрадицията на основание, че е "сериозно болен", и че екстрадирането му ще бъде "несъвместимо с човешките му права". 6. Робърт Тапан Морис Робърт Тапан Морис получил знанията си за компютрите от баща си Робърт Морис, който бил компютърен учен в Bell Labs и по-късно в NSA. Морис е кредитиран като създателя на първия известен компютърен червей в света. През 1988 година Морис създава първия червей, докато е студент в университета Корнуел. Програмата имала за цел да прецени размера на интернет, но имала недостатък: компютрите можели да бъдат заразени няколко пъти и всеки път, започвали да работят още по-бавно. Това довело до унищожаването на над 6000 компютъра. Морис е осъден на три години изпитателен срок, 400 часа обществено полезен труд и глоба от $10 500. Днес Морис е щатен професор в Масачузетския технологичен институт, в лабораторията за „Компютърни науки и изкуствен интелект“. 7. Лойд Бланкъншип Лойд Бланкъншип, известен още като „The Mentor” в хакерските кръгове, е активен хакер от 70-те години на миналия век. Той е бил член на няколко хакерски групи в миналото и създател на есе, наречено „Последните думи на Ментор“, което той пише след арестуването му през 1986 година. Есето се разглежда като един от крайъгълните камъни за хакерската култура. Днес Бланкъншип вече се е отказал от хакерството, сега е музикант и разработчик на игри на свободна практика. 8. Джулиан Асанж Джулиан Асанж започва хакерската си кариера когато е на 16-годишна възраст под името „Mendax”. В продължение на четири години той успял да проникне в различни правителствени, корпоративни и образователни мрежи – включително Пентагона, NASA, Локхед Мартин, Ситибанк и Станфордския университет. През 2006 година Асанж създава WikiLeaks като платформа за публикуване на класифицирани документи от анонимни източници. Съединените щати започнаха разследване срещу него през 2010 година и го обвиниха в шпионаж. Понастоящем Асанж е затварян в посолството на Еквадор в Лондон, страхувайки се от екстрадиция в Съединените щати.