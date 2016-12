Игрите за Android са много привлекателни и често водят до пристрастяване. Ето защо ни се иска да можем да продължим да играем на любимата си дори след като падне батерията на смартфона ни или когато сме пред лаптопа или компютъра. Възможно ли е да играем Android игри на компютъра? Разбира се, от Make Use Of ще ни кажат всичко, което трябва да знаем по темата. Емулатори, които стартират Android игри на PC Има няколко начина, по които може да играете Android игри на компютъра – от използване на емулатори и виртуални машини до плъгини за браузъра. Един от най-популярните начини да стартирате софтуер за Android на компютъра е чрез емулатор или виртуална машина. Това са 4 емулатора, които си заслужава да бъдат споменати: 1. GenyMotion — работи с Oracle VirtualBox и изисква безплатна регистрация. 2. Nox App Player — емулира Android на вашия Windows десктоп. Може би това е най-лесната опция и се предпочита от тези, които искат да играят Pokemon Go на компютрите си. Ако търсите начин за възпроизвеждане на всички Android игри на настолен компютър или лаптоп (или дори таблет с Windows) с минимално суетене, най-добрият вариант е Nox App Player. 3. AMIDuOS — Android Lollipop емулатор проектиран да работи с игри (и приложения) в Windows 7/8/10. Цена около $14, с безплатен 30-дневен пробен период. 4. Bluestacks — това е може би най-добре познатия Android емулатор. Android емулатори – стабилност и проблеми Докато всички тези три начина си струват да се опитат, на практика резултатите не винаги са задоволителни. Например, Nox App Player работи само с основния Intel GPU, AMIDuOS отказва да инсталира Angry Birds Go от Amazon App Store. GenyMotion пък ще ви разочарова със своята без-Google Apps политика и почти безполезен браузър. Много усилия и малко късмет се изискват, за да играете Android игри на компютъра. С една дума, докато всички тези инструменти могат да бъдат полезни и да ви дадат това което искате, налице е липса на съгласуваност. Това може да бъде голям проблем, ако искате да стартирате нова мобилна игра на вашия десктоп или лаптоп. Други начини 1. AirMore – Ако имате Android устройство и искате да стартирате някоя игра от него на вашия компютър, погледнете AirMore, средство за синхронизация с компютър. Има и други начини. 2. Android x86 Project – пълноправна Android операционна система, предназначена да работи на настолни компютри. 3. Remix OS — друга Android дистрибуция, насочена към настолни компютри. Remix OS е особено подходяща за висок клас Android игри. Играенето на Android игри на компютъра не е лесна задача Играенето на Android игри на компютъра не е лесна задача, въпреки че е възможно. Ще трябва да прекарате доста време в избор на най-доброто решение за вас и вашият компютър. След като сте направили това, ще трябва да отделите време, за да тествате игрите, които искате да играете на вашия компютър и да се уверите че избрания от вас емулатор или виртуална машина ще може да ги стартира. Дори и тогава може да се сблъскате с проблеми като с липса на подходящ контролер. Вижте пет класически игри, които може да тествате на Android смартфон