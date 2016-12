HTC планират да представят три смартфона от изцяло нова серия, като те ще носят имената Ocean Note, Ocean Smart и Ocean Master. Според непотвърдена информация премиерата на устройствата ще се реализира до края на първото тримесечие на 2017г. HTC Ocean Note ще е моделът с най-голям дисплей от тази гама. Припомняме ви, че компанията вече насрочи специално събитие на 12 януари, на което вероятно ще видим за първи път този смартфон. Благодарение на нова информация на PhoneArena разбираме част от техническите спецификации на HTC One Note. Устройството няма да има класическия 3.5мм. аудио жак, а вместо това ще използва USB Type-C конектор. Компанията е добавила поддръжка за адаптивна технология, която сама регулира настройките на звука, съобразно околния шум. Въпросният смартфон ще има и извит дисплей по подобие на Samsung Galaxy S7/S7 edge, чиято резолюция все още не е известна. Най-интересната характеристика на HTC One Note е неговата камера. Близки до компанията източници твърдят, че сензора на смартфона е отчел най-висок рейтинг в DxOMark и така изпреварва сегашния лидер Google Pixel, който е с резултат от 89 точки. Компанията планира да продава три цветови конфигурации Black, Blue и White. HTC One Note ще има мощен процесор на MediaTek, а доставките му на пазара стартират от 28 януари. Тази дата не е избрана случайно, а е свързана с Китайската Нова Година. Вижте какво да очакваме от производителите на смартфони през 2017г.