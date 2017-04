Facebook e oпасно място по много причини. Освен заплахата от прихващане на зловреден софтуер, постоянно присъства риск от това някой да хакне акаунта ви. Към това трябва да добавим и пропуските на Facebook за неприкосновеността на личния живот на потребителите. Ето защо трябва да бъдем бдителни при използване на услугата. От Make Use Of споделят 4 лесни начина да защитим Facebook профила си. 1. Използвайте алтернативно мобилно приложение Преди няколко години, мобилните приложения на Facebook бяха подложени на критики за това, че изискват много разрешения от потребителите. За съжаление този проблем все още е актуален. Както Facebook приложението, така и Messenger искат разрешение за достъп до камерата на телефона, микрофона, местоположението ви, контактите ви и др. От Facebook обясняват че има причина това да е така, но реалността е, че ние доброволно предоставяме много лична информация, която компанията използва. Освен това, вие сте постоянно логнати в профила си и приложението работи, дори когато не го използвате. Най-безопасният начин да използвате Facebook от мобилно устройство е с алтернативно приложение. За Android най-добрият вариант е Swipe for Facebook, а за iOS – Friendly. 2. Активирайте двуфакторна автентикация Двуфакторната автентикация (2FA) е от жизненоважно значение за защита на всички ваши акаунти, които са важни за вас. В допълнение към вашата парола (нещо, което знаете), услугата изисква кода от телефона ви (нещо, което трябва да получите когато се опитвате да се логнете в профила си), за да влезете в системата. Това означава, че дори и някой да открадне паролата ви, ако няма достъп до телефона ви няма да може да се логне в акаунта ви. За да активирате двуфакторна автентикация, влезте във Facebook и посетете страницата с настройки за сигурност. Кликнете върху Login Approvals и последвайте стъпките на екрана. Можете да получавате кодовете чрез текстово съобщение до телефона си, но използването на приложение за удостоверяване е по-добрия вариант. За да добавите такова кликнете върху “Third party app” в секцията “Code Generator”. Ще трябва да посочите името на приложението, което искате да използвате, може да изберете Authy. Приложението ви позволява да създавате резервно копие на акаунти и може да синхронизира кодове от различни устройства. След като сте активирали 2FA, не забравяйте да отпечатате Recovery Codes от вашата страница за настройки. Запазете тази информация на сигурно място, защото тя е единственият начин отново да влезете в профила си, ако загубите достъп до Authy. 3. Проверете вашите настройки за сигурност във Facebook Отидете в Security Settings и разгледайте тези опции: – Login Alerts - активирайте тази опция, за да получавате имейл всеки път, когато някой влиза в профила ви от непознат браузър. Ако видите известие, че сте се логнали в системата, а не сте, веднага променете паролата си. – Your Trusted Contacts - изберете няколко близки ваши приятели или членове на семейството ви, на които имате доверие. Ако някога загубите достъп до профила си и не може да го възстановите, тези приятели могат да ви изпратят специален код, за да си възвърнете достъпа до профила си. – Recognized Devices - когато влизате в профила си от тези устройства, няма да получавате известие. – Blocking - от тук може да управлявате хората, които сте блокирали. – Apps tab - тук се съдържат всички услуги, в които сте влезли, използвайки Facebook. Разумно е да идвате тук от време на време, за да се уверите, че няма нищо нередно. 4. Не забравяйте поверителността! Докато настройките за сигурност са важни за да бъде профила ви в безопасност, вие също така трябва да обърнете внимание на настройките си за поверителност, за да си гарантирате, че постовете ви не се виждат от външни лица. За целта отидете в таба „Privacy“ и прегледайте тези опции: – Who can see my stuff? – По подразбиране тази настройка е Public, но това означава, че всеки може да вижда постовете ви, затова изберете Friends. Бутонът „Limit the Audience for Old Posts“ ще конвертира видимостта на всички минали постове от „Public/Friends of Friends“ на „Friend“s. – Who can look me up? - Който и вариант да изберете тук, той ще засяга това кой може да ви търси на имейл адреса ви и телефонния ви номер. Ако махнете отметката до „Allow search engines outside of Facebook to link to your profile“ ще забраните на Google да се свързва с вашия профил. Сега проверете Timeline and Tagging настройките, за да регулирате това което другите могат да публикуват за вас. – Променете „Who can post on your Timeline?“ на „Only me“ ако получавате много нежелани постове. За по-малко драстична мярка активирайте „Review posts friends tag you in…“, за да се изисква одобрението ви. – Под „Who can see things on my timeline?“, кликнете „View As“, за да видите как изглежда профила ви за всички в интернет или за конкретен човек във Facebook. – За „Who sees tag suggestions when photos that look like you are updated?“ задайте „No One“. И накрая, отидете в таба „Ads“, за да се откажете от персонализираните реклами. Задайте първите две опции на „No“ и „No One“ за „Who can see your social actions paired with ads?“ Вижте 8 неща, които е добре да изтрием от Facebook профила си