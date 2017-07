Ако разкодирате телефона си, пред вас ще се отворят неизчерпаеми възможности за усъвършенстване на устройството ви. Проблемът е, че това излага телефона ви на потенциални проблеми със сигурността. За щастие, разкодирането не е предпоставка за модифициране на вашия телефон. Изненадващо голям брой хакове може да се направят и на устройства, които не са били разкодирани, смятат от Make Use Of. 1. Google Now Cards на неподдържани устройства Функцията „Google Now Cards“ е достъпна само за устройства работещи с Android 6.0 или по-нова версия. Това означава, че почти 30 % от хората които все още използват Lollipop са лишени от тази интелигентна функция на Android. Но вече не. Функцията е вградена в Nova Launcher и един неточен натиск в ляво ви дава незабавен достъп до прогноза за времето, спортни резултати, отчетите за трафика, както и всяка друга персонална информация, която Google обслужва. За да започнете инсталирайте Nova Launcher от Play Store. След това изтеглете и инсталирайте допълнително приложението Nova Google Companion. Вие ще трябва да разрешите на телефона си да инсталира приложения от неизвестни източници, защото второто приложение не е налично в Play Store. Отидете в „Nova Settings“ и превъртете надолу докато не видите опцията „Google Now“. Активирайте настройката за „Google Now Page“. След това функцията „Google Now Сards“ функцията вече ще бъде достъпна в най-левия панел на началния ви екран. Ако активирате „Edge Swipe“ ще имате достъп до функцията от всеки екран, във всяко приложение. 2. Промяна на разделителната способност на екрана По-големият размер на екрана и по-високата разделителна способност при най-новите смартфони, се използват, за да се покажат повече неща на екрана. Те се използват, за да бъде текста по-лесен за четене, а изображенията по- ясни. В резултат на това съвременните смартфони изглеждат невероятно, но за някои хора те също са пропусната възможност. Когато четете текст и имате добро зрение, може да намалите плътността на пикселите на дисплея, за да виждате повече текст на екрана и да не се налага да превъртате твърде често. Ако резултатът не ви удовлетворява винаги може да върнете нещата по старому. Ето какво трябва да се направи: - Инсталирайте DPI Checker от Play Store и го стартирайте, за да разберете DPI стойността за вашето устройство. - Изтеглете и настройте ADB инструмент от сайта на Android разработчиците. Отидете в Settings > Developer options и активирайте „USB Debugging“. Свържете телефона си към компютъра чрез USB. - В прозореца „Command Prompt or Terminal“ въведете adb shell wm density [DPI] където DPI е предпочитаната от вас плътност на пикселите. Рестартирайте, за да видите промяната. 3. Подобряване качеството на звука на телефона Една от най-важните причини, поради която собствениците на смартфони решават да разкодират устройството си е подобряването на качеството на звука. Ако обаче не искате да стигате толкова далеч имате и друг вариант. Има няколко приложения за еквалайзера в Play Store, които могат да ви свършат добра работа. А някои приложения, сред които Spotify, имат собствен еквалайзер. Приложението Equalizer – Bass Boost е безплатно и работи както със слушалки така и с вградените високоговорители. Можете да конфигурирате всеки вариант отделно със собствени настройки. Когато стартирате приложението, ще бъдете подканени да деактивирате всеки друг еквалайзер, който използвате. След като направите това, останалото е доста интуитивно. 4. Премахване на предварително инсталираните приложения Различните производители предлагат устройствата си с различни предварително инсталирани на тях приложения, които не могат лесно да бъдат отстранени, а в повечето случаи не се използват от собственика на телефона. Ако разкодирате телефона си ще можете мигновено да ги махнете, но ако не искате да разкодирате телефона си тогава вашите възможности са по-ограничени. Имате два варианта: - Деактивиране на приложения: отидете в Settings > Apps, след това намерете приложението. Изберете Disable. Приложението ще бъде затворено, ъпдейтите деинсталирани, и то ще бъде премахнато от чекмеджето с приложения. - Скриване на приложения с ADB: Свържете телефона си с компютър и в Command Prompt или Terminal изпишете „adb shell pm list packages“. Намерете името на пакета за приложението, което искате да скриете, а след това да го копирайте. Сега въведете „adb shell pm hide [package name]“ и рестартирайте. Сменете „hide“ с „unhide“, за да върнете нещата по старому. 5. Пълен архив Създаването на пълно резервно копие на вашия телефон е основна задача, но въпреки това остава по-трудно, отколкото трябва да бъде. Ако телефонът ви е разкодиран тогава няма проблем, имате нужда само от Titanium Backup. Ако не сте разкодирали устройството си имате няколко добри въззможности. Най-модерният подход е да инсталирате TWRP и да направите Nandroid backup – перфектното копие на вашият смартфон. Този вид резервно копие ви позволява да записвате всичко, което имате на телефона си – от личната си информация до системните файлове. За да направите Nandroid backup, заредете телефона в custom recovery режим и отидете до Backup. Процесът може да отнеме 10-20 минути, така че не пипайте телефона си, за да у дадете възможност да си свърши работата. Другата възможност, която имате е приложението Helium. То има версии както за разкодирани така и за не разкодирани устройства. - Изтеглете приложението Helium от Play Store и инсталирайте десктоп спътника му от www.clockworkmod.com/carbon. - Свържете телефона си с компютъра и стартирайте Helium и на двете устройства. Следвайте инструкциите на екрана. - Изберете приложенията, които искате да архивирате (натиснете „Select All" за маркиране на всички), след което натиснете „Backup", за да започне архивирането.