Помислете само, смартфоните и таблетите са най-подходящите устройства за игри. Колекциита от заглавия както за Android така и за iOS са много по-големи от тези за всяка конзола, която се предлага на пазара. От Tech Radar са се постарали да издирят най-добрите конзолни игри, които може да играете на телефона или таблета, които са на разположение в Google Play Store и iTunes. Ето кои са те: Grand Theft Auto series (Android, iOS) Класическите Grand Theft Auto заглавия вече са достъпни за iOS и Android. Вече може да играете GTA 3, Vice City и San Andreas на вашия телефон или таблет. Но това не е всичко, може да играете и Grand Theft Auto: Chinatown Wars и Grand Theft Auto: Liberty City Stories. Bully (Android, iOS) Какво ще кажете да влезете в ролята на Били, да скочите върху скейтборда и да всеете малко хаос наоколо? Играта е с подобрена графика, осветление и текстури, и контроли с нов дизайн позволяващ тъч контрол. Sonic the Hedgehog (Android, iOS) През 90-те години на миналия век, дебатите които най-често се водеха бяха Mario срещу Sonic – кой е по-добрия. Това бяха любими герои на милиони деца по света, а днес можем да играем класическата Sonic игра на смартфона си. SEGA пусна оригиналната Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2 и Sonic CD за iOS и Android. Crazy Taxi Classic (Android, iOS) В края на 20-ти век, Crazy Taxi беше любимо заглавие, на милиони фенове на аркадните игри. Това е игра от друг време, но всъщност тя има много повече общо с начина, по който мобилните игри се играят от останалите заглавия в този списък. Max Payne Mobile (Android, iOS) Още едно заглавие на Rockstar Games, на което си струва да обърнете внимание. Тази игра се играе малко трудно на сензорния екран, но ако изпитвате носталгия към отминалите времена, няма да обръщате внимание на това леко затруднение. Все пак играта е от преди 20 години. Star Wars: Knights of the Old Republic (Android, iOS) През годините видяхме много посредствени Star Wars игри, но „Star Wars: Knights of the Old Republic“ е различна. Създадена от Bioware, тя е предшественик на Mass Effect игрите, които за мнозина са връхната точка на последното поколение конзоли. Играта е ролева, приключенска и чудесно се играе на таблет и смартфон. XCOM: Enemy Unknown (Android, iOS) Оригинала на играта датира от 1994 година и класика при конзолите. Сега тя се пренася и при мобилните устройства. Raiden Legacy (Android, iOS) Raiden игрите първоначално са били пуснати в аркадата. Raiden Legacy за iOS и Android включват четири заглавия - Raiden, Raiden Fighters, Raiden Fighters II and Raiden Fighters Jet. За непосветените, в тези игри вие управлявате боен самолет с пръста си, като се опитвате да избегнете опасностите, докато взривявате всичко на екрана. Вижте най-добрите VR игри, които ще видим през 2017г.