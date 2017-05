Windows 10 е най-сигурната версия на операционната система и това е основна причина да обмислите възможността да ъпдейтнете компютъра към нея. Microsoft допълнително тестват нови функции, които да предложат още по-ефективна защита срещу вируси и хакери. Последната тестова Insider Preview версия на Windows 10 включва едно интересно подобрение, което се казва Windows Defender Application Guard. Taзи функция е създадена да подобри допълнително сигурността на браузъра Microsoft Edge, а за първи път чухме за нея още през септември миналата година. Сега тя вече е достъпна за хората, които са част от Insider Preview програмата на Windows 10, информира Engadget. Най-сериозното предимство на Аpplication Guard е, че превръща браузъра ви във виртуална машина, което гарантира по-ефективно сигурността ви. Това означава, че дори при наличие на зловреден софтуер той няма да попадне в компютъра. За да активирате функцията е необходимо да отворите "Turn Windows features on or off" и да сложите отметка до "Windows Defender Application Guard". Следващият път като отворите браузъра ще видите ново меню, с което да активирате функцията и за започнете да работите с нея. Вижте най-полезните функции в браузъра Microsoft Edge