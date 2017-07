YouTube все още държи рекорда за най-много видеоклипове, които се хостват на уебсайта. Но намирането на тези видеоклипове не е толкова забавно и лесно, колкото беше някога. Освен това, нека си признаем, всички сме отегчени от един и същия, стар интерфейс на YouTube. Не много отдавна YouTube представи нов дизайн за уебсайта си, който включваше таен Dark Mode. Но това, от което понякога се нуждаем, е напълно нов начин да сърфираме в YouTube или да гледаме видеоклиповете. Ето защо решихме, че информацията на Make Use Of ще ви бъде интересна. 1. YouTube Roulette (онлайн): Случайни видеоклипове, които се стартират безкрайно YouTube Roulette стартира безкрайно страхотни видеоклипове от YouTube. Сайтът не изяснява механизма, с който се добавят видеоклиповете, но въпреки това преживяването е много забавно. Услугата ви позволява да филтрирате по категории, включително музика, спорт, игри, шоу програми и забавни игри. Има лента за търсене, за да намирате нещо, което искате. 2. YouTube Map Explorer (онлайн): Намиране на видеоклипове по избрана локация YouTube се използва в цял свят, а YouTube Map Explorer ви позволява да ‘сърфирате‘ из света, за да откривате видеоклипове. Ще намерите голяма карта на света, подобна на Google Maps. Кликнете върху някое място и ще намерите видеоклип, качен оттам. Видеото се показва като изскачащ прозорец в самата карта, така че няма да напускате картата. Кликнете дори малко в дясно или в ляво и ще получите ново видео. Използвайте лентата за търсене, за да намерите място или видео. YouTube Map Explorer също ви позволява да изберете вида на видеото, което да се показва. 3. NouTube (онлайн): Най-новото видео в YouTube точно сега Искате ли да сте първият човек, който е гледал някой видеоклип в YouTube? За целта трябва да отидете на NouTube и ще успеете, тъй като тук може да намерите най-скоро качения видеоклип в YouTube. На Astronaut.io може да откриете видеоклипове с нулеви преглеждания, но NouTube е малко по-различна услуга. Тук се генерира последно каченото видео на сайта, а не такова за което дълго време никой не е разбрал че е качено. След като започнете да гледате видеоклип и искате да видите нещо още по-ново, кликнете върху бутона “even newer video” отгоре. YouTube има толкова много качвания, че бутонът е винаги наличен. 4. My 90s TV (онлайн): 90s Television през YouTube My 90s TV е сайт, който извлича най-добрите видеа от YouTube и ги представя по един забавен ретро начин. Видеата ще гледате на CRT телевизор, с дистанционно управление до него. Изберете годината (от 1990 до 1999 г.) и прелистете каналите. Списъкът с категории видеоклипове може да улесни сърфирането ви. 5. MINI Fast Forward (Chrome): бързо превъртате напред на видеоклиповете На YouTube липсва обикновен бутон за бързо превъртане напред на дадено видео. Този проблем може да бъде решен с разширението за Chrome, MINI Fast Forward. Разбира се, има трик с който може да отидете 10 секунди напред, като натиснете клавиша "L", но MINI Fast Forward няма същият ефект. Вижте какво трябва да знаем за настройките за поверителност в YouTube