Към края на всяка отминаваща година, Google Play публикува списък с най-търсените и купувани приложения, игри, песни, филми, телевизионни предавания, както и книги през годината. И тази година, екипът на Google Play представи такъв списък, който според анализаторите не е голяма изненада. Така например в раздел игри, класацията оглавява Pokemon GO. Това не е огромна изненада, имайки предвид колко популярна беше играта през лятото. И все пак, може да ви е интересно да разберете от какво се вълнува света през отминаващата си година, с какви филми и книги разнообразявахме ежедневието и с каква музика релаксирахме най-често. Благодарение на Android Headlines можем да научим кои са най-търсените приложения в Google Play за 2016 година. Игри Както вече казахме Pokemon GO е най-популярната игра за 2016г. Други заглавия попадащи в списъка са Clash Royale, Traffic Rider, slither.io и Dream League Soccer. Приложения Сред най-изтегляните приложения за 2016г. са Face Changer 2, Lumyer – Photo & Selfie Editor, Castbox – Podcast Radio Music, Emoji Keyboard Pro и MSQRD. Музика Що се отнася до музиката, през отминаващата година най-много сме стриймвали песента Stressed Out на Twenty One Pilots, следвана от Sorry на Justin Bieber, One Dance на Drake, Don't Let Me Down на The Chainsmokers и Me, Myself & I на G-Eazy. Филми Изненадващо, най-добрите филми за 2016 година се оказват тези, които ни разказват за супер героите на Marvel и DC Comics. На първо място застава Deadpool, следван от Междузвездни войни: Силата се пробужда, Zootopia, Капитан Америка: Гражданската война и накрая Батман срещу Супермен: Зората на Справедливостта. Телевизионни предавания „Игра на тронове" взема първото място, следван от The Walking Dead, Теорията за Големия взрив, Mr. Robot and The Flash. Книги През тази година най-много четохме книгите: Deadpool Kills the Marvel Universe, Harry Potter and the Cursed Child: част 1 и 2, The Girl on the Train: новела, The Art of War и Me Before You: новела.