Компютрите и хората са толкова различни. Компютрите са безкрайно по-бързи при обработката на информация, но пък хората могат да се адаптират много по-лесно към определени условия. Когато един компютър попадне в някакъв неочакван сценарий, той обикновено 'хвърля' съобщение за грешка. В повечето случаи те предоставят информация за реални проблеми, но много често те са смешни или просто глупави. Благодарение на Make Use Of можем да се забавляваме с някои от най-смешните съобщения за грешки в Windows. 1. Всеки, който използва интернет повече от пет минути знае, че онлайн дейността му може да се проследи от почти всеки. Това обаче не спира Internet Explorer (IE) да ви посочи очевидното. Тази грешка обикновено се появява при нова IE инсталация и когато търсите в Google или Bing за първи път. Това съобщение любезно ви посочва, че когато изпратите нещо в интернет, някой друг потребител, може да го види. За щастие може да забраните на това съобщение да се появява отново като сложите отметка до „Don't show me this message". 2. Всеки път, когато дадена програма забие, Windows ви представя съобщение за грешка, така че да ви убеди че Microsoft търси решение на проблема. Но това, което се случва реално е появата на съобщение за грешка което ви казва, че има проблем (прозрение до което и сами може да достигнете) и програмата ще бъде затворена. Според съобщението обаче, Windows ще ви уведоми, ако се появи решение. Как системата ще достигне до това решение не е известно, тъй като грешката пречи на откриването му. 3. Всеки път, когато преместваме файлове, Windows предоставя полезен прозорец с информация, за това колко време ще отнеме на трансфера да приключи. Смешното е, че според този прозорец гигабайт и половина данни ще бъдат преместени след повече от 127 години. 4. Ето и едно съобщение за грешка, което ви съобщава не за наличието на реален проблем, а за успешно завършена операция. Повечето хора щом видят заглавие „Error", придружено от голям червен знак „X", предполагат, че нещо се е объркало. Но не се притеснявайте! Този случай не е такъв. 5. Никой не обича съобщенията за грешки, но когато те са неясни и безполезни, потребителят няма друг избор, освен да ги игнорира. 6. Не рядко се случва да видим съобщение за грешка когато се опитваме да изтрием даден файл, но някои са толкова странни, че ви карат да повдигнете вежди недоумявайки какво се случва. Смешно е, че Windows ви информира че нямате място и не ви дава да изтриете даден файл, когато се опитвате да изтриете този файл, за да освободите място на диска. Защо не можете да изтриете този конкретен файл, за да се освободи пространство е мистерия, която никой не разбира. 7. Ние всички сме наясно, че колкото по-дълга е една парола толкова по-сигурна е тя, но това което Windows ви съветва с това съобщение за грешка е малко прекалено! Някои потребители на Windows 2000 са установили, че операционната система няма да приеме парола по-къса от 18 770 символа. Но това не е всичко, Windows искаха да се уверите, че тази мега-дълга парола е различна от последните ви 30 689 пароли. Какви са шансовете да дублирате над 18 000 знака?