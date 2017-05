В момента, PC геймингът е в застой. Повечето хора все още използват компютрите си за достъп до интернет и за електронна поща, но не и за видео игри, защото смятат че машината им е прекалено стара за подобно забавление. От How To Geek обаче са на мнение, че дори и ако компютърът ви не е много мощен, все още имате много големи възможности за игри. Какво ви е нужно За да започнете ще имате нужда от PC гейминг магазин като Steam. На всяка Windows-базирана машина (дори таблет) или Mac може да изтеглите програмата, а създаването на профил и сърфирането в магазина е безплатно. Достойни алтернативи са Good Old Games Galaxy и EA Origin. Ще имате нужда и от контролер. Microsoft Xbox контролерите са де факто стандарт за PC игрите, още повече че ги има в жичен и безжичен вариант – Xbox 360 и Xbox One. Но има и други варианти, например Steam Controller, както и модели на други компании. 2D игри Просто, защото играта е нова, не означава, че тя изисква невероятно количество мощ. Почти всяка 2D игра може да работи на интегрираните графични карти в евтините настолни компютри и лаптопи. Не се заблуждавайте от простите графики, защото забавлението ви не зависи само от това. Освен това не е задължително 2D игрите да са в ретро стил. Така например, 2D играта Salt and Sanctuary е основана на Dark Souls, изключително популярна игра за последните няколко години. Получавате същите тъмни и зловещи сцени, същите битки и същата трудност, но и много възможности за да се справяте с предизвикателствата. FTL е друга 2D игра, която би допаднала на феновете на галактическите битки. Това е космически тренажор с произволно генерирана галактика, в която вие контролирате един космически кораб и вземате важни решения за цялата Галактическа Федерация. Пътуването около галактиката става чрез специални портали, като всеки нов скок през портал ви среща с врагове, съюзници, търговци и хора, нуждаещи се от помощ. Играта Shovel Knight е може би най-известният пример за наскоро създадена игра в ретро стил. Въпреки, че графиките и контролите напомнят за игра от ерата на 8-битовите, играта има достатъчно обмислени актуализации, които ще ви накарат да искате още и още да играете. Имайте предвид, че когато говорим за 2D игри, имаме предвид игри с 2D Спрайт графика. Trine е 2D игра, но нейните 3D многоъгълни графика и тежки светлинни ефекти я правят неподходяща за маломощни компютри. Ето и някои други добри 2D заглавия: Mark of the Ninja, Guacamelee, Bastion, Hotline Miami, Papers Please, Rayman Origins, Skullgirls и Geometry Wars: Retro Evolved, FEZ и The Banner Saga. Актуализирани класически заглавия Ако сте фен на старите класически игри, добре е да имате предвид, че не малък брой от тях са актуализирани и могат да се играят без проблем на най-евтините компютри. Има повече актуализирани класически игри, отколкото би могло да се споменат тук, но ето някои забележителни заглавия: System Shock 2, SEGA’s Steam page, Older versions of SimCity, Freespace 2, Microsoft Flight Simulator X, Dungeon Keeper, The Thief series, Diablo II, Diablo II. Ежедневни и мобилни междуплатформени игри В тази категория има малко припокриване с 2D игрите, но това е така защото много от игрите, предназначени за пускане на PC и мобилни устройства са направени специално за хардуер с ниска консумация на енергия. Някои от игрите, които са достъпни за Android и iOS ги има вече в Windows 10 Store. Ето някои заглавия: Peggle, Reigns, Castle Crashers, Plague Inc, Stardew Valley, Goat Simulator, Scribblenauts, Keep Talking and Nobody Explodes, Octodad, Oceanhorn, Tetris, Bejeweled, World of Goo. Рoint-and-click приключенски игри Дори когато използват 3D графики, тези игри са идеални за маломощни системи. Сред тях със сигурност ще намерите такива, които да ви допаднат. Ето един набор от стари и нови Рoint-and-click приключенски игри, които трябва да работят на почти всичко: Myst, The Monkey Island series, Life is Strange, Syberia, Her Story, Loom, Broken Sword, Kentucky Route Zero, Five Nights at Freddy’s, Deponia. Вижте най-забавните Android игри за смартфон под 25 MB