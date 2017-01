Microsoft прекратиха промоционалната оферта, позволяваща да ъпдейтнете безплатно до Windows 10 на 29 юли. Ако искате сами да изпробвате възможностите на платформата, но нямате намерение да плащате е добре да знаете, че все още има как да го направите. За целта е необходимо да разполагате с лицензирано копие на Windows 7 SP1 или Windows 8.1 След като покриете това изискване трябва да посетите официалната страница на Microsoft и по-специално секцията за инсталиране на Windows 10. Процесът продължава с кликването на "Downlold tool now" бутона, предаде DigitalTrends. Когато ISO файла на Windows 10 е на вашия компютър, стартирайте Media Creation Tool програмата и изберете опцията "Upgrade the PC now". В този случай разполагате с две възможности - да актуализирате текущото устройство или да създадете инсталационен носител, който да използвате на друг компютър. Вторият вариант позволява да създадете Bootable флаш устройство или друг оптичен носител. Потребителите на друг компютър ще имат достъп до инсталационния файл от File Explorer и да изберат съответния диск. Последната стъпка е да следват инструкциите, за да ъпдейтнат операционната система, като странното е, че при целия процес няма да се налага да въвеждат уникалния продуктов код на всяко копие на Windows 10. За да се уверите, че копието ви е легитимно отворете Settings>Update>Activation, където ще видите, че лиценза е свързан с личния ви акаунт в Microsoft. Вижте снимки разкриват новият дизайн на Windows 10 за 2017г.