Blue Origin е името на компания, която бе основана от шефа на Amazon с целта да започне да превозва хора в Космоса. Според Джеф Безос първата група от космически туристи ще бъде изпратена извън пределите на Земята през 2018г. Blue Origin вече са почти готови с капсулата, която ще се използва в бъдещите полети и е кръстена с името New Shepard. Компанията пусна и няколко снимки в интернет, показващи как изглежда вътрешността на капсулата. New Shepard вече пет пъти е изстрелвана в орбитата около Земята и успешно е успяла да се приземи обратно. Ако всичко върви по план през следващата година капсулата ще позволи на туристи да виждат как изглежда планетата ни, докато летят на 100 километра над нейната повърхност. Интериорът е просторен и футуристичен, предаде Pocket-Lint. Правят впечатление наклонените черни седалки със синя тапицерия и бродираното върху тях лого на Blue Origin. Космическата капсула има текстурирани стени в бял цвят и "най-големите прозорци в историята на машините, които са извършвали космически полети". Blue Origin си запазват правото да внесат корекции във финалния дизайн на New Shepard. Компанията планира да направи публична демонстрация на капсулата и нейния интериор в следващите месеци. Тогава вероятно ще разберем и каква цена ще трябва да платят хората, които искат да участват в първия полет на New Shepard.