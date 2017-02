Snap Inc. e името на компанията, която разработва популярното приложение Snapchat. В момента заглавието се използва от 158 млн. потребители, което е ръст от 48%, в сравнение с миналата година. Данните разкриват, че Snapchat е най-популярно на територията на Европа и САЩ. Компанията сега подаде необходимите документи за първото си публично предлагане (IPO). Пазарните наблюдатели определиха Snap Inc. като най-атрактивното предложение на борсата след като Facebook стана публична компания преди пет години. Основната причина за публичното предлагане на компанията е желанието да започне да генерира приходи. Сегашният бизнес модел на Snap Inc. не е достатъчно ефективен и само през 2016г. тя е регистрирала финансови загуби в размер на $500 млн., предаде Fortune. Тези данни са тревожни, като се има предвид колко популярно е приложението Snapchat сред потребителите. Много инвеститори са на мнение, че с правилната стратегия Snapchat могат да променят тази пазарна ниша по същия начин, както Google го направиха с търсенето. Snap Inc. има потенциал да се превърне в следващия Facebook или Twitter. Приликите със сегашното финансово състояние и проблемите, които изпитва с тези компании са много в момента, в който те подадоха документи за първото си публично предлагане. Ако всичко върви по план и ръста в потребителската база на мобилното приложение се запази Snapchat може да се превърне във следващото голямо име в технологичната индустрия. Вижте как да използваме услугата Snapchat Memories