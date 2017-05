Мicrosoft използваха своята Build конференция, за да разкрият повече детайли за следващия голям ъпдейт на Windows 10. Въпросната актуализация се разработва с кодовото име Redstone 3, но ще бъде представена като Windows 10 Fall Creators Update. Потребителите ще могат да я инсталират на компютрите си от септември. Новият ъпдейт ще предложи четири ключови подобрения и ще позволи да използваме Windows приложения на смартфони с Android и iOS, предаде TheVerge. Първата функция се казва Timeline и е създадена да подобри Task View секцията, като предостави списък с приложения и програми, които сте използвали за последно на други устройства. Microsoft са създали и още една полезна опция с името Pick Up Where You Left Off, с която да продължите сесиите си от компютъра на лаптопа или смартфона. Идеята е така да не се притеснявате, че ще свършите важната работа, без значение къде сте и какво устройство използвате. Windows 10 Fall Creators Update поддържа и новия Cloud Clipboard. Благодарение на този инструмент ще можете да копирате съдържание и да го поставяте на дисплея на всичките си джаджи. Информацията ще се пази в облачните сървъри на Microsoft. Инсталирането на ъпдейта ще ни позволи още по-лесно да прикачваме и споделяме файлове с услугата OneDrive. Платформата ще предложи и по-различен дизайн, който се разработва като Project Neon. Вижте защо не трябва сами да инсталираме Windows 10 Creators Update