Едно от най-големите опасения при покупката на нов интелигентен телевизор е неговата смарт платформа. Вече, почти всеки телевизор, който купуваме има някаква форма на Smart TV платформа и е нормално да се запитаме коя от всичките отговаря на желанията ни и работи по най-добрия за нас начин. За добро или лошо, няма индустриален стандарт за Smart TV платформа. Всички интелигентни платформи за телевизори се променят почти всяка година. Освен това на пръв поглед те изглеждат доста сходни, но реално имат множество разлики по между си. От Tech Radar ни информират за най-добрите Smart TV платформи за 2017 година. Sony: Android TV Ако сте готови да поканите Google в хола си, то Sony ви предлага тази възможност с Android TV. Sharp и Philips са другите компании избрали Smart TV платформата на интернет гиганта. Платформата обаче не е само за телевизори, тя се използва в конзолата Nvidia SHIELD, в устройството Razer Forge TV и Asus Nexus Player. За разлика от другите нови Smart TV платформи, Android TV услугите не са изградени около икони в долната част на екрана. Натиснете бутона Home на дистанционното управление и те ще се появят на цял екран, в който доминират видеоклипове от YouTube и от Google Video. Отдолу има лента с Sony Select услуги, линкове към Google Play Store, Google Play Music, Google Play Movies and TV, YouTube, Netflix и други. Sony Android TV телевизорите са уникални с това че предлагат 16 GB съхранение, което е доста повече от останалите интелигентни телевизори. Собствениците на Android телефони и таблети могат да използват устройството си за контрол на телевизорите на Sony чрез приложението TV SideView. Panasonic: Firefox OS Миналата година, смарт телевизорите на Panasonic претърпяха значителни промени и новия интерфейс, който е базиран на Firefox, Home Screen 2.0 е доста приятен. Това е и най-лесният Smart TV интерфейс за персонализиране и работа. Има начална Home страница, която е много по-малко претрупана, отколкото предишни години и съдържа само 14 приложения. Най-отпред има линк към пазара за приложения на Panasonic, заедно с предварително заредени приложения като Netflix, Amazon Instant, YouTube, AccuWeather и линкове към вътрешни функции и услуги на телевизора. Samsung: Smart Hub and Tizen OS Smart TV платформата на Samsung за 2017 година е напълно нова. Тя е базирана на Tizen OS. Иконите, приложенията и шорткътите са достъпни чрез динамични икони на хоризонтална лента в долната част на екрана. В полето „Recent“ в левия ъгъл може да преминавате към наскоро използваните приложения, телевизионни канали и т.н. В центъра пък има секция, която има за цел да ви насърчи да използвате приложения, които не сте използвали напоследък. За съжаление обаче те не се подбират въз основа на вашата дейност или навици. Има няколко хубави екстри в Tizen версията на Smart Hub, като например опцията за разделяне на екрана за гледане на телевизия, докато сърфирате из някое приложение, но въпреки тях усилията на Samsung се оказват недостатъчни в опита им да достигнат Android TV или Firefox OS. LG: WebOS WebOS много напомня на Samsung Smart Hub. През 2017 година интелигентните телевизори на LG ще се продават с webOS 3.5. Приложенията, независимо дали са като Netflix или просто HDMI вход на телевизора, се третират по един и същи начин, с един динамично променящ се списък в долната част на екрана. Според много анализатори, WebOS 3.5 е най-интуитивният софтуер за смарт телевизори. Но все пак за мнозина потребители, платформата е твърде колоритна, по-скоро главозамайваща за използване и отнема известно време за да се опознае. Всички без технически познания може да имат затруднения при работа. WebOS 3.5 притежава сертификат UL 2900−1 за сигурност. TCL, Sharp, Hisense, Haier: Roku TV Обявен през 2014 година за TCL телевизори, Roku TV се развива много бързо и се предпочита от производителите на евтини телевизори. През 2017 година, някои от компаниите които предлагат телевизори с Roku TV платформата са Haier, Hisense, Insignia, Sharp и TCL. Roku TV има интерфейса и функциите на Roku 2, Roku 3, Roku 4 и Roku Streaming Stick. Ще намерите стабилна универсална функция за търсене, която сканира над 30 различни приложения като Netflix, Google Play TV and Movies, Amazon, VUDU и други, за да намерите телевизионното шоу или филм, който искате да гледате на най-изгодна цена. Вижте какво е 4K HDR и как ще промени нашите телевизори