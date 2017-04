Свързаните автомобили се превръщат в едно от най-вълнуващите и широко обсъждани неща в Интернет на нещата. Но поради бързата поява и развитие на технологиите за свързаните коли, сред потребителите има голяма доза несигурност и притеснение. В действителност, свързаните автомобили могат да бъдат изключително безопасни и сигурни и да предоставят многобройни ползи на потребителите. От Venture Beat смятат, че на тези 4 неверни твърдения за свързаните коли не бива да вярваме. Ето кои са те: Мит: Свързаните коли събират много данни, нарушават неприкосновеността на личния живот и крият риск за сигурността Свързаните автомобили ще събират все повече и повече биометрични данни, данни за начина на шофиране, видео от радари и дори данни за навиците ни за пазаруване. Експертите смятат, че изцяло автоматизирани превозни средства ще използват 4 терабайта данни на ден. Разбира се, някои потребители намират това за изключително притеснително. Те обаче не вземат предвид факта, че шофьорите ще имат възможността да управляват информацията, която предоставят и как тя да се използва. Едно е сигурно – събирането на тези данни, ще осигури по-персонализирано шофиране на своите клиенти на базата на предпочитанията и поведението им. По отношение на сигурността, 62% от потребителите казват, че се страхуват, че колите в бъдеще ще могат много лесно да се хакват. Според специалистите обаче прилагането на защитени мрежови архитектури ще намали този риск. Мит: Свързаните автомобили са преди всичко следващо поколение развлекателни устройства Свързаните коли предлагат възможност за стриймване на музика и видео, предоставят актуализации в реално време за трафика и се интегрират безпроблемно с мобилните ни телефони и устройства за носене. Освен това предлагат опции по време на пътуване за провеждане на видео-конферентни връзки с колеги, обменяне на документи, получаване на информация за близки ресторанти и магазини и така нататък. Макар тези преживявания да са част от свързаните автомобили, истинската им сила отива далеч отвъд това, което виждаме на таблото. Свързаните коли предлагат висока степен на автоматизация на шофиране, което означава по-голяма степен на безопасност по пътищата и много спасени животи. Мит: В скоро време свързаните автомобили няма да са част от ежедневието ни Ограниченията, които налагат мрежите Controller Area Network (CAN) и Local Interconnect Network (LIN), задържат напредъка в областта на свързаните автомобили. Нещо повече, тези традиционни мрежи много по-трудно могат да се подсигурят срещу нарастващите заплахи. За щастие, нови архитектури като IP over Ethernet, могат да дадат на производителите възможностите и гъвкавостта, която им е необходима, за да се ускори навлизането в ерата на свързаните автомобили. Мит: За да навлезем в ерата на свързаните автомобили са нужни пробиви в областта на технологиите за сигурност Свързаните автомобили са изключително сложни машини, оборудвани с много сензори, компютри и мрежи и предлагащи все по-голям списък от функции. За щастие, редица високотехнологични компании и автомобилни производители работят усилено, за да може да се извлече пълна полза от тези автомобили, без те да застрашават здравето или живота на пътниците или шофьора. Така например, Internet Protocol (IP) over Ethernet (опорна архитектура за изграждане на мрежи в автомобила) е една огромна стъпка към предоставянето на изцяло автономен автомобил, гарантиращ сигурността на хората в колата. Мрежата може да анализира и контролира трафика с изпитани технологии за сигурност, както и да контролира достъпа, да осигури криптиране, защитни стени, ключ-базирано идентифициране и така нататък. В допълнение, IoT платформите за управление на свързаността могат да автоматизират как и кога превозното средство да се свързва и какво да прави с тази връзка. През такава платформа, автомобилните производители ще могат автоматично да забранят свързаността докато превозното средство се доставя, за да се предотвратят злоупотреби по време на транспортиране. Освен това, когато колата трябва да остане в автокъща за ремонт, свързаността също ще може да бъде забранена. Вижте какво трябва да знаем за самоуправляващите автомобили