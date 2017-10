Huawei Mate 10 е смартфон, който ще бъде показан за първи път на 16 октомври. Дългоочакваното устройство ще предложи впечатляващ хардуер и се очаква да работи под управлението на Android 8.0 Oreo. Елегантният дизайн и високата производителност няма да са единствените предимства на модела. Оказва се, че Huawei Mate 10 ще може да издържа дълго време с едно зареждане, благодарение на мощната батерия с капацитет от 4000mAh, информира Pocket-Lint. Един от основните слогани, с коитo Huawei ще промотират своето устройство е "Тhat Feeling When Your Battery Lasts All Day On A Single Charge". Идеята е новия смартфон да може да извършва много тежки изчислителни задачи и въпреки това безпроблемно да издържи поне 24 часа преди да се наложи зареждане. Huawei подготвят премиерата на няколко конфигурации на модела, сред които Mate 10 Pro и Mate Lite. Всяка една от тях ще е проектирана да отговори на различни нужди на потребителите. Тук е момента да споменем, че не знаем коя от версиите ще има 4000mAh батерия или дали това ще е стандартна характеристика за всички модели. Huawei Mate 10 ще е интересно устройство, което ще изостри значително конкуренцията в оставащите месеци до края на годината. Официалната премиера ще е на 16 октомври в Мюнхен и тогава ще научим кога ще стартират продажбите в Европа на новия смартфон. Вижте как Huawei Mate 10 ще може да се използва като настолен компютър