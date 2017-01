Ако искате да слушате радио вместо да отпускате със Spotify, разгледайте и изпробвайте някои от тези приложения. Те ще ви свържат с десетки хиляди радиостанции от стотици страни, което ще ви осигури един огромен и разнообразен избор от музика, на която да се наслаждавате! Ето кои 5 Android и iOS приложения за онлайн радио заслужават внимание според Phone Arena. 1. RadioBox - Free Radio & Music (Android) RadioBox – Free Radio & Music е безплатно приложение, което ви свързва с радио станции от цял свят. То не е само за музика, но и за спорт, новини и разговори. Получавате местни и международни FM/AM радио станции, както и онлайн интернет радиостанции. Имате избор между радиостанции от 108 страни, като приложението поддържа 13 различни езици. Можете да маркирате любимите си радиостанции, да се събуждате с любимото си радио, да добавите таймер за заспиване и да стриймвате аудио с Chromecast. 2. Radio USA (Android) Приложението Radio USA разполага с най-добрите радиостанции САЩ. Това ще ви позволи да се насладите на онлайн американските радиостанции и музика на своето Android устройство, без значение къде се намирате реално. Достъпът до цялото съдържание е напълно безплатен и можете да запишете любимите си радиостанции, последните песни и да направите бързо търсене. 3. Mixcloud - Radio & DJ mixes (Android, iOS) Приложението събира всички най-добри радио станции от света на едно място. Можете да слушате музика и да се наслаждавате на радио програми, излъчвани от милиони диджеи и музикални влиятелни личности. Приложението ви позволява да търсите това, което ви харесва и да сърфирате из ново съдържание чрез графики, редакционни селекции и препоръки. 4. myTuner Radio - Free FM Radio (Android, iOS) myTuner Radio ви позволява да слушате радио потоци от цял свят на вашето устройство при това безплатно. Можете да търсите радиостанции по жанр, да слушате подкасти, да хванете AM и FM онлайн радио станции от над 180 страни, и да слушате повече от 30 000 радиостанции. Радиостанциите могат да бъдат споделени с помощта на Facebook, Twitter, SMS, имейл. 5. Simple Radio by Streema (Android, iOS) Simple Radio предлага най-простият начин за слушане на любимите ви AM / FM радиостанции. Приложението има чист потребителски интерфейс и с едно почукване имате достъп до вашите любими песни и радио станции. Вижте три приложения за изтегляне на безплатна музика за Android