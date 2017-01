Lenovo потвърдиха, че планират да проведат специална пресконференция на MWC 2017. Събитието ще се проведе на 26 февруари и на него ще видим нови смартфони Moto. Поканата, която компанията започна да разпространява до медийните си партньори показва устройство с характерния за серията дизайн, придружен от надписа "Hello Moto". Oт снимката, обаче не се разбира точно кои ще бъдат новите устройства на Lenovo, които ще видим на изложението. Все пак очакваният са поне един от моделите да е Moto G5 Plus, предаде PhoneArena. Устройството е разработено, за да наседи Moto G4 Plus и ще има 5.5-инчов дисплей с Full HD резолюция и осемядрен Snapdragon 625 процесор. Батерията е със заряд от 3080mAh, като смартфона оперира с Android Nougat. Другите му характеристики включват 32GB вградена памет, 4GB RAM и вграден сензор за пръстови отпечатъци. В задната част има 13МР камера, а отпред 5МР сензор за селфита и видео разговори. Засега не разполагаме с повече детайли за новия Мото G5 Plus. Въпрос на време е да разберем дали Lenovo обмислят да представят и друг смартфон от висок клас с бранда Moto на MWC 2017. Oчаква се посетителите на изложението да видят и нови аксесоари Moto Mods на 26 февруари. По всичко личи, че Lenovo искат да са една от активните компании на технологичното шоу в Барселона. Вижте 10 смартфона, които потребителите очакват с нетърпение през 2017г.